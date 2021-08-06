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重遇人類養父母！黑猩猩激動討抱超感人 出生患肺炎曾被遺棄

香港01 / 李納德
黑猜猩Limbani和養父母再度見面時緊緊相擁，溫馨畫面感動許多網友。 圖擷自instagram
黑猜猩Limbani和養父母再度見面時緊緊相擁，溫馨畫面感動許多網友。 圖擷自instagram

生娘不及養娘大原來對野生動物都適用！美媒近日在臉書分享一段「最可愛影片」，1隻被親生媽媽遺棄的黑猩猩，重遇年幼時曾照顧自己的人類「養父母」時，頓時秒速跑過去討抱撒嬌，溫暖畫面融化網友的心。原來影片攝於2018年，現時該頭黑猩猩已成為保護區內的明星，IG上擁有達73萬粉絲。令人驚訝的是，時至今天養父母去探望時，黑猩猩都會馬上認出並跑過去擁抱，網友知道後非常感動，追問為什麼不讓牠留在養父母身邊。

這段溫馨影片中，個子小小的黑猩猩寶寶跑過去抱緊人類養父母，場面非常感人，弄哭不少網友，更有人說看得出養父母與寶寶的連結如同親人般緊密，不少網友留言指出「我希望牠可以留在養父母身邊」。影片其實攝於2018年，這隻小黑猩猩名叫Limbani，現時由美國佛羅里達州邁阿密戴德縣（Zoological Wildlife Foundation，ZWF）自然保護區照顧，當時養父母Jorge Sanchez和Tania Sanchez前往探望，只見他們一打招呼，Limbani馬上跑過去擁抱又親吻，如同久別重逢的親友。

原來Limbani是在野外出生，但因患有肺炎被親生媽媽遺棄，牠初生的最初幾個月，一直是養父母待在牠身邊，在其復康過程中提供全天候式的照顧。黑猩猩是瀕危物種，後來交由ZWF作長遠照顧。

今年4月，ZWF接受外媒訪問時，稱Limbani如果牠沒有人為照顧及現代醫學的幫助，相信牠無法獨自活下去，現時養父母仍會定期往探望，即使有時隔數個月才去，他們碰面時還是會非常興奮；「媽咪」現時去探牠，牠還是開心到撲上去擁抱。

Limbani現時是園區內的明星，懂得畫畫和彈結他，其IG帳戶有多達74萬粉絲。ZWF由Mario Tabraue 和Maria Tabraue創立，目的是教育公眾了解稀有及瀕危動物。不過也有意見批評園區教導黑猩猩畫畫及模仿人類的行為，是利用牠們賺錢。

Limbani現在是保護區的明星，懂得畫畫、彈吉他等，擁有許多粉絲支持。圖擷自instagram
Limbani現在是保護區的明星，懂得畫畫、彈吉他等，擁有許多粉絲支持。圖擷自instagram

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文章授權轉載自《香港01》

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