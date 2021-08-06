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曖昧對象傳照報備！她看「火爐」秒揭劈腿 網驚：比FBI還強

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一名網友透過曖昧對象傳來的「火爐照」，揭穿對方劈腿。示意圖／Ingimage
美國一名網友透過曖昧對象傳來的「火爐照」，揭穿對方劈腿。示意圖／Ingimage

情侶交往期間無法見面時，不少人都會傳照片和另一半報備行蹤。不過，近日美國一名女子就分享，她收到約會對象傳來的照片，宣稱自己待在家中煮飯，但仔細端看後，她卻發現「火爐」反射出一雙女性的手，顯示對方似乎說謊。強大的洞察力讓網友看了紛紛讚嘆「比FBI還厲害」、「是我的話根本不會發現」。

美國一名女子佩恩（Kayla Paeth）近日在社群平台Tiktok張貼一段影片，畫面為一張正在火爐上烹煮食物的照片。佩恩透過文字說明，這是近期與她聊天來往的男子所傳來的照片，對方強調自己當天不會外出，而是待在家中解決晚餐，要她不用擔心。

不過，佩恩仔細觀察照片後，卻發現火爐的顯示面板上，反射出一雙做了白色美甲、配戴許多戒指、手鐲，以及戴著玫瑰金色手錶的手，猜測應有其他女性和對方待在家中，瞬間拆穿謊言後，佩恩也諷刺寫下「下次你得做得更好才行」。

火爐的顯示面板中，反射出一雙疑似為女性的雙手。圖擷自tiktok
火爐的顯示面板中，反射出一雙疑似為女性的雙手。圖擷自tiktok

佩恩補充，她事後詢問男方，沒想到對方並不承認，堅持現場沒有他人；而影片曝光後，吸引逾百萬人觀看，許多網友都忍不住大讚「我的話真的不會注意到耶」、「妳比FBI還厲害，希望妳不要太傷心」、「妳是FBI探員吧」；不過也有人說「他家沒女性成員嗎？」、「也可能是妹妹、媽媽、表妹啊」。

@kayla_paeth

Gots to do better my guy lmao ##fyp

♬ what the fuck was that - hatecrimer666

FBI 情侶

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