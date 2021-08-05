破金氏世界紀錄！網紅認證「嘴巴最大女性」 巨口塞食物爆紅

全世界嘴巴最大的女性，口會有多大？美國網紅Samantha Ramsdell在TikTok（抖音國際版）坐擁170萬粉絲，以「大口」聞名的她不時上傳一口塞下巨型食物的影片。近日她成功獲得金氏世界紀錄認證，獲封「全球嘴巴最大女性」，嘴巴可伸展至6.56公分長、10公分寬。她接受外媒訪問時笑說，沒想過因嘴巴大而出名，坦言小時候被人欺凌嘲諷，現在她可以反擊他們，「我有一張大嘴，但至少我有世上最大的嘴」。

31歲抖音網紅Samantha Ramsdell來自美國康乃狄克州，自從新冠肺炎爆發以來，許多人會玩社群媒體放鬆自己，Ramsdell這期間粉絲增加至170萬，時常拍片分享吃下一些「巨無霸級」食物，張開嘴一口塞入，非凡人能及！

7月15日，Ramsdell在金氏審查員Spencer Cammarano等人陪同下去牙醫診所，用尺丈量嘴巴，發現她的嘴巴可伸展至6.56公分長（約2吋半）、10公分寬（約4吋），被認證為「全球嘴巴最大的女性」。她接受金氏世界紀錄訪問時，被形容為「時尚、幽默、大口」的抖音明星。

Ramsdell經常分享自己能夠一口塞進大型食物。圖擷自 金氏世界紀錄官網

Ramsdell一向知道自己嘴巴大，但直至TikTok粉絲提出她的嘴巴大小可能是個世界紀錄、不停鼓勵她挑戰後，她才下定決心測量，沒想到自己因為大嘴巴而出名。她平日拍的影片，能一口塞入大號薯條、青蘋果、4層芝士漢堡等，強調沒有任何剪輯，大嘴巴是真材實料，令網友嘖嘖稱奇。

Ramsdell的家人沒有一個嘴巴像她一樣大，其實她小時候不覺得大嘴巴是有趣的事，反而因此被同學欺負，被同學稱作「big bass mouth（大鱸魚嘴）」。現在的她覺得大嘴巴是項「超能力（superpower）」，讓自己變得與眾不同，她笑說自己現在可以向欺凌者反擊，「我有一張大嘴，但至少我有世上最大的嘴」，更希望一天能擁有自己的節目，讓她有機會唱歌及表演自己的機智幽默。

Ramsdell小時候曾因嘴巴大而受同儕嘲笑。圖擷自 金氏世界紀錄官網

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文章授權轉載自《香港01》