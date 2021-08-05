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想探索「雙性戀感情」 女邀丈夫最好的女性朋友三人行

聯合新聞網 / 綜合報導
美國女性（圖右）邀丈夫最好的女性朋友（圖左）三人行。圖／取自IG@thrupples
美國女性（圖右）邀丈夫最好的女性朋友（圖左）三人行。圖／取自IG@thrupples

美國洛杉磯39歲女性凱蒂（Katy Rupple）想探索自己的「雙性戀感情」，去年便邀38歲丈夫賈斯汀（Justin Rupple）最要好的36歲女性友人克萊兒（Claire Thornhill）加入他們的關係，至今發展出和諧的三角戀感情

凱蒂和賈斯汀8年前結婚時就對婚姻抱持開放態度，去年他們決定聯繫克萊兒，希望在「不破壞友誼的情況下，嘗試跟她一起發展戀情。」

克萊兒坦承：「我以前從未碰過這種狀況，起初很驚訝，但我樂見這個驚喜，因為我對男人和女人都有興趣。」

一開始，賈斯汀和凱蒂住在洛杉磯，克萊兒在西雅圖，所以他們談著「遠距離戀愛」。但2年後克萊兒搬到洛杉磯。

克萊兒表示在多角戀關係下，他們分享愛、目標和彼此的性格特質：「除了想獨處的時刻，我們都待在一起。我們也會一起做決定。有時我們其中2個人有共同的愛好，而另1個人沒有也無妨，每個人都能找知音一起享受活動。」

克萊兒說他們為三人行關係感到自豪，並希望其他人知道「不該因為愛人而感到羞恥。」克萊兒提到三人在一起有時感覺「像和最好的朋友一起參加夏令營，但我們現在是有錢的成年人了。」

三人的親友一直非常支持、祝福他們的關係。他們在網路上獲得的評價大多也是正面的，雖然仍有人直斥他們「破壞神聖的婚姻」，他們選擇忽略這些負評。

克萊兒透露，他們也會出現嫉妒心爆發的時刻，但發生時他們會「立刻分享、討論這份情緒，從不否認任何情感。」

三人目前一起在家工作，並在日曆上記錄他們的行程安排，且不斷談論彼此的感受、慾望和目標。

克萊兒對非傳統關係持開放態度的人喊話：「如果你對自己或所愛的人感到羞恥，想一想外面世界有和你一樣的人，你並不孤單。愛是將他人幸福置於自己幸福之上的行為，所以永遠不要讓別人的懷疑和恐懼限制自己的樣子。跟隨你的心，對自己誠實。」

洛杉磯 婚姻 遠距離戀愛 雙性戀

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