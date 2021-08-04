澳洲名媛送9歲女兒全新賓士 網酸：至少沒有送飛機

澳洲41歲名媛女商人賈琴科（Roxanne Jacenko）3日在社群平台曬出送9歲女兒琵希（Pixie）的大禮：一台全新的賓士車。

在琵希能開車上路之前，這輛車會當作接送她往返學校、家和辦公室之間的交通車。在社群平台圈粉近9萬人的琵希目前和賈琴科一起經營的兩項業務，每月收入高達21萬美元（約合新台幣584萬元）。

賈琴科在琵希嬰兒時期就以她的名義推出了童裝玩具品牌Pixies Bows。今年5月琵希因應潮流，發想出感官玩具系列Pixies Fidgets大獲成功，其中一個玩具在開賣2天內就銷售一空。賈琴科便決定以名車「犒賞」琵希與她7歲的杭特（Hunter）。賈琴科透露杭特也曾協助打包出貨和並參與購買決策過程。

賈琴科說：「我為他們姊弟倆感到非常驕傲。琵希之前的玩具點子一開始很多人都不看好，結果非常成功。」

但許多網友對賈琴科送女兒大禮感到不以為然。表示：「在疫情期間買車有必要嗎？」、「我真誠地希望琵希成為有禮貌和謙虛的人，而不是相反，畢竟她9歲就收到這麼貴重的禮物。」也有網友酸回：「至少她送的不是飛機。」