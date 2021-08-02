快訊

特殊交友圈再傳家庭6確診 鄭文燦：差20天以人追人查出

屋主發現壁紙後藏46年前「時間詩」 作者原來是她

聯合新聞網 / 綜合報導
壁紙後藏46年前的「時間詩」。圖／取自lancslive
壁紙後藏46年前的「時間詩」。圖／取自lancslive

英國男子墨菲（Karl Murphy）日前搬到新居，在裝修女兒臥室時，撕開舊壁紙竟發現46年前關於「時間之旅」的訊息，最終還循線找到作者。

墨菲提到牆上潦草的字跡寫著一首詩：「我在這裡，你在那裡，時間隔開我們。未來會怎麼樣呢？或者，我是過去嗎？唯一的答案是——你是我的未來，我是你的過去。祝你有個美好的一天。艾琳‧沃姆斯利（Eileen Walmsley）於1975年。」

墨菲說當時他們撕開第一層壁紙，女兒率先發現這首詩，「接著我們試圖撤掉整片壁紙，我拍了一張這首詩的照片。」

墨菲一家決定試著尋找寫這首詩的人，便在臉書上分享牆上的照片。有一名女士表示自己認識艾琳，透露艾琳已經搬走了，但會試著聯繫她。過沒多久墨菲一家就找到現年62歲的艾琳（現在改冠夫姓帕默Palmer）。

艾琳非常驚喜墨菲一家發現這首詩，稱她寫詩時大約14或15歲：「我依稀記得寫過這首詩。我當時知道臥室要被裝修了，心想要做點什麼。我想到要記錄時間和時間之旅，以及我們如何聯繫在一起。」

艾琳指出自己在那間房裡長大，充滿回憶。而這首詩讓她憶起當時的心情：「我對生活、生活變化以及年輕世代對未來的憧憬。我真的很高興他們看到這首詩，也很高興它喚起我很多回憶。」

英國

延伸閱讀

一度消失的男同志春宮畫市值達7400萬 藏床下今重見天日

蒐藏50多年壓力太大 市值5千萬「蝙蝠俠漫畫」他決定不留了！

閣樓找到已故爺爺藏的百萬鉅款 他驚呼：售屋前請先好好檢查

情侶入住百年老屋 挖到價值近百萬陳年威士忌

相關新聞

屋主發現壁紙後藏46年前「時間詩」 作者原來是她

英國男子日前搬到新居，在裝修女兒臥室時，撕開舊壁紙竟發現46年前關於「時間之旅」的訊息，最終還循線找到作者。

嘔！廚工邊洗蘿蔔邊浸腳 菜瓜布刷腳掌 影片曝光餐廳解釋

經營餐廳，環境衛生尤其重要，但韓國首爾市1間售賣豬腳的店家，內場職員卻被發現一邊洗蘿蔔一邊浸腳兼刷腳掌，過程被拍得一清二楚。影片在網上瘋傳後惹來當局介入調查，餐廳最終被罰停業1個月和罰款100萬韓圜（約2.4萬台幣）。店主事後受訪，指已要求涉事職員辭職，並引述對方解釋指之所以洗腳，皆因「太熱了」

男女員警在警車內「特殊連結」 過程遭路人側拍下場慘了

兩名墨西哥員警將警車開到偏僻處搞車震，以「女上男下」的體位進行人與人的特殊連結。雖然上半身都有穿警服，但激戰場面被路人拍...

網友排出動漫人物東奧出賽名單 蠟筆小新竟成「超級新星」

自從東京成功申辦奧運以來，網路上不時傳出貴為漫畫大國的日本，在各項運動中有什麼角色可以出戰奧運，數年前已傳出「代表團」...

生死一瞬間！人行道渠蓋突「噴射火焰」 男慘被炸飛送醫

恐怖！美國有民眾去繳電話費時，路上突然爆炸，他整個人被彈開。美國傳媒報導，紐約皇后區行人道的渠蓋突然發生爆炸，火燄噴射到半空中...

印度少女慘被親戚活活打死 「牛仔褲」竟成悲劇關鍵

印度少女與年輕女性慘遭家人凌虐的事件近來躍上頭條新聞，凸顯她們就算在家中也仍不安全。北方邦日前就傳出一名17歲少女據稱被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。