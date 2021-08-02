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嘔！廚工邊洗蘿蔔邊浸腳 菜瓜布刷腳掌 影片曝光餐廳解釋
經營餐廳，環境衛生尤其重要，但韓國首爾市1間售賣豬腳的店家，內場職員卻被發現一邊洗蘿蔔一邊浸腳兼刷腳掌，過程被拍得一清二楚。影片在網上瘋傳後惹來當局介入調查，餐廳最終被罰停業1個月和罰款100萬韓圜（約2.4萬台幣）。店主事後受訪，指已要求涉事職員辭職，並引述對方解釋指之所以洗腳，皆因「太熱了」
韓國網上最近瘋傳1段影片，看到1名男子在洗蘿蔔，但他的雙腳卻一直浸在放滿蘿蔔的桶內，其後更用洗刷蘿蔔的菜瓜布刷自己的腳掌，站在一旁的女員工目睹整個過程，卻沒有上前阻止。
影片引來網民熱議後，韓國食品醫藥安全處着手調查，並找到涉事的豬腳店，指該店位於首爾市瑞草區，事發於今年6月下旬。除了影片中所示的衛生問題違反《食品衛生法》，另外還發現該店還使用過期芥末醬和辣椒醬，勒令停業1個月和罰款100萬韓圜（約2.4萬台幣）。
店主於7月29日接受傳媒訪問表示，負責廚房工作的職員已經辭職，又聲稱平時是由自己負責廚房內的工作，但事發當天外出前往市區，他亦問過涉事職員為何要刷腳，「他說是因為太熱了，聽到這句話後，我馬上要求他辭職」，並解釋稱片中的女員工職級較低，因此不敢出言阻止。
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