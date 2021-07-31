生死一瞬間！人行道渠蓋突「噴射火焰」 男慘被炸飛送醫

恐怖！美國有民眾去繳電話費時，路上突然爆炸，他整個人被彈開。美國傳媒報導，紐約皇后區行人道的渠蓋突然發生爆炸，火燄噴射到半空中，足足有數呎高，有男路人被炸開，被火燄波及二級燒傷送院，更被揭發這是附近街道第2次出現爆炸，當局指事件起因是地下變壓器爆炸，負責該區能源供應的公司稱正調查事件。

美媒報導紐約皇后區一條叫Farmers Boulevard的街道日前離奇發生爆炸，地點應該是在渠蓋地下位置，當時57歲男子Barry West經過，原本想到電訊公司「T-Mobile」繳電話費。從片段所見，穿白衣的West行經1個渠蓋，突然之間渠蓋噴出大火，一個龐大火雲完全蓋過他身體，他被彈至倒地，渠蓋位置還爆出一些東西，West扶住欄柵後慢慢爬起身行開，當時已無法走直線，勉強向爆炸反方向離去。

不少網民驚訝，如果West當時行前多2、3步，後果可能不堪設想，「一定是上帝拉開了他」。West事後送院，二級燒傷仍然留醫，家人稱他事後非常震驚，但精神狀況良好。他受訪稱被爆風炸開後，「感覺很糟糕，我不記得太多了」，他形容聽到「轟隆」一聲，「不知從何而來…我無法移動」，他當時其實痛得要命，感覺掉了一些皮。電話店T-Moblie的員工稱，他們在店內聽到巨大聲響，像炸彈爆炸一樣，離他們的商店很近，在店內都感覺到熱力。

當地傳媒引述當局表示，事件起因是地下變壓器爆炸，導致熊熊烈火及濃煙通過行人路的渠蓋向上空噴射。而且，事發地點其實在1天前都發生過類似爆炸，當地1間薄餅店因爆炸嚴重損壞，正門被燒，地點正正在T-Moblie附近。薄餅店經理Tony Tendilla直斥爆炸和電力公司Con Edison有關，批評他們總是出事後才想補救，他的侄兒稱消防員事後到場封鎖，有個Con Edison的職員出現，大約3小時就離開，渠蓋只是用膠帶貼上。

負責為紐約市及西徹斯特郡提供電力、燃氣等能源的公司Con Edison稱，他們正調查2單爆炸事件的起因，並對受害者表達關注。

Shocking video captured the moment that a transformer exploded underneath a man as he was walking in St. Albans, Queens last Thursday. The incident happened at 5:30 p.m. on Farmers Boulevard. The man seen here was walking when the transformer exploded, knocking him to the ground. pic.twitter.com/O24HPlBodA — PIX11 News (@PIX11News) July 29, 2021

男子正要去繳電話費時，人行道突然爆炸，爆炸起點是1個渠蓋。圖／FOX4截圖

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文章授權轉載自《香港01》