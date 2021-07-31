草間彌生設計家鄉公車「一身紅斑點」 遭市民吐槽像得重病

日本藝術家草間彌生，由於風格相當前衛，作品常常不是誰都能懂。最近就有一輛由她操刀設計的地方公車，卻因為市民不能理解他的設計風格，反而吐槽是一輛「生病了」的公車。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本長野縣松本市，最近出現一輛車身遍布著紅色斑點的公車，造型相當奇特。這台公車還被網友「dot_kyomu」拍照放上twitter，吐槽它雖然雖然是由出身當地的知名藝術家草間彌生所設計的，但市民們無論男女老幼，看了它都覺得是輛「染上重病的公車」。

官方則表示，這台公車名為「水玉亂舞號」，是途經松本城、松本市美術館等地點的循環巴士。當時為了進行車輛的汰舊換新，就一併找了草間彌生來幫忙設計造型。上頭的紅色斑點「水玉」，則是有著象徵愛與和平的意思在。

網友們則認為這輛巴士「病得好嚴重啊」、「我超不想跟這台車對向行駛」、「會引發密集恐懼症吧」、「為何會採用啊」、「我是還滿喜歡的」、「感覺背景設定很恐怖」、「像是要死了的公車」、「天然痘嗎」、「草間彌生的水玉，我不能理解」、「太恐怖了」。