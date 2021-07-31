聽新聞
test
0:00 / 0:00
草間彌生設計家鄉公車「一身紅斑點」 遭市民吐槽像得重病
日本藝術家草間彌生，由於風格相當前衛，作品常常不是誰都能懂。最近就有一輛由她操刀設計的地方公車，卻因為市民不能理解他的設計風格，反而吐槽是一輛「生病了」的公車。
根據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本長野縣松本市，最近出現一輛車身遍布著紅色斑點的公車，造型相當奇特。這台公車還被網友「dot_kyomu」拍照放上twitter，吐槽它雖然雖然是由出身當地的知名藝術家草間彌生所設計的，但市民們無論男女老幼，看了它都覺得是輛「染上重病的公車」。
松本市で老若男女に『ヤバい病気のバス』として親しまれている草間彌生デザインのバスですが小学生などはこのバスを見かけると親指を隠して見えなくなるまで息を止めています。 pic.twitter.com/VMrqPuAqgs— 人間池畑と愛犬たび(3歳5ヶ月) (@dot_kyomu) July 12, 2021
官方則表示，這台公車名為「水玉亂舞號」，是途經松本城、松本市美術館等地點的循環巴士。當時為了進行車輛的汰舊換新，就一併找了草間彌生來幫忙設計造型。上頭的紅色斑點「水玉」，則是有著象徵愛與和平的意思在。
網友們則認為這輛巴士「病得好嚴重啊」、「我超不想跟這台車對向行駛」、「會引發密集恐懼症吧」、「為何會採用啊」、「我是還滿喜歡的」、「感覺背景設定很恐怖」、「像是要死了的公車」、「天然痘嗎」、「草間彌生的水玉，我不能理解」、「太恐怖了」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言