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日本媽打疫苗說副作用「像分到無慘大人的血」 兒子：拜託說人話

聯合新聞網 / 綜合報導
日本媽媽用《鬼滅之刃》的橋段形容接種疫苗後的副作用，引起網友討論。 陳建嘉
日本媽媽用《鬼滅之刃》的橋段形容接種疫苗後的副作用，引起網友討論。 陳建嘉

全世界為了對抗新冠肺炎，除了呼籲國人外出戴口罩、勤洗手消毒外，接種疫苗也是必要的抗疫措施。日本一位媽媽日前接種完疫苗第2劑，順利熬過各種副作用後，開心的與兒子分享心得，不過形容方式太過中二，兒子忍不住吐槽，更上網分享，也讓網友們被母子間的互動給逗樂，大呼「媽媽很會」。

疫情至今，世界各地包含台灣都積極地推廣施打疫苗，希望提高國人對新冠肺炎的抵抗力，不少人已經去施打完成，也多少在接種完疫苗後有一些副作用，例如發燒、全身痠痛等等。有位日本媽媽剛打完第2劑疫苗，在忍過副作用後，開心地與兒子分享自己的體驗。

媽媽：撐過打第2劑疫苗後發燒跟關節痛的副作用，我就變得更強了。

兒子：真是恭喜妳。

媽媽：能理解適應賢者之石的金格布拉德雷大總統的感覺了。

兒子：可以說點聽得懂的話嗎？

媽媽：懂了分到無慘大人血的鬼的感覺。

兒子：可以說點聽得懂的話嗎？

從兩人的對話可知，媽媽明顯是一位資深動漫迷，副作用的感受竟然是用動漫《鋼之鍊金術師》與《鬼滅之刃》中的角色形容，中二台詞卻讓兒子一頭霧水，要求媽媽「說人話」，結果被媽媽反嗆。

媽媽：你還只是個凡人嗎？

兒子：不要擅自站在非人的角度說話好嗎？

兒子後來也將母子間有趣的互動PO上推特，立刻引起眾多網友討論，更因此獲得上萬次轉推。可愛搞笑的貼文也在台灣瘋傳，網友們紛紛留言更多動漫梗，「兒子，媽媽不想當人類了（打下疫苗）」、「然後媽媽就跟狗狗合體了」、「媽媽很會」、「已經是很能理解的譬喻了吧」、「有這樣的媽媽真歡樂」、「被dio變成吸血鬼了」、「能夠理解威斯卡駕馭G病毒後的感覺了」、「中二老媽」。

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