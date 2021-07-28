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員工失手卻成絕世美味？醬油廠推「17倍勁辣烤肉醬」大爆紅

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一醬油工廠推出「小林搞錯的17倍勁辣烤肉醬」引發討論。示意圖／Ingimage
日本一醬油工廠推出「小林搞錯的17倍勁辣烤肉醬」引發討論。示意圖／Ingimage

一個失手竟意外產出美味醬汁？日前，日本網友在醬油工廠發現了名叫「小林搞錯的17倍勁辣烤肉醬」的詭異商品，店家表示該醬汁正是出自員工小林之手，因在製作醬汁時不慎加了爆量的辣椒，一個失手卻產出了味道驚人的新品，因而決定打著失誤的噱頭公開販售。該經過也被網友分享至推特，貼文一出引發熱議。

近日，一名網友到日本岩手縣的醬油廠「宮田醬油店」觀光，竟發現工廠內正販售著離奇的烤肉醬，商品名稱就叫做「小林搞錯的17倍勁辣烤肉醬」，立刻吸引了他的目光。顧名思義，該商品正是出自員工小林之手，因其在產製醬料的過程中不甚放錯份量，加入比原定多17倍的爆量辣椒，意外產出了超辛辣的烤肉醬。

店家原本要將這批出錯的醬汁銷毀，豈料試吃一口後卻驚為天人，「這醬汁說不定會意外地受歡迎喔？」，便決定逆向操作，以一瓶108日圓（約新台幣27元）的價格，乘勢推出這款限量的「小林搞錯的17倍勁辣烤肉醬」，並在商品架旁放上員工小林鬱鬱寡歡的懺悔照片，藉此吸引消費者的目光，邀請客人們以購買的方式為小林打氣。

新奇的商品立刻引起討論，網友紛紛留言鼓舞該名員工，「雖然不認識小林，卻有莫名的親近感，小林加油啊」、「如果小林的失誤作能大受歡迎就好了」、「小林看起來累得說不出話了」，也有人大讚工廠的處理方式「能以溫和的方式處理工作中所犯的錯誤，這樣的公司很令人喜歡呢」、「能將失敗品拿出來賣的精神很令人敬佩」。

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