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真心話見光死…男在岳父家門前稱對方「蠢蛋」 監視器全都錄

聯合新聞網 / 綜合報導
男子在岳父家門前稱對方「蠢蛋」。圖／取自tiktok@corighteous
男子在岳父家門前稱對方「蠢蛋」。圖／取自tiktok@corighteous

國外一名男子上月30日在社群平台分享一段讓他發窘的經歷。影片中他在岳父家門前邊講手機，邊準備走進屋內。最後他對著手機另一頭很大聲的說：「好吧，那先這樣，我得去見見這個蠢蛋，所以……」

當男子走近門口抬頭一看，發現他伴侶的父親安裝了視訊門鈴，絕對聽到且目睹剛剛的一切，接著碎念了一聲「可惡」便尷尬地向右轉離開了門。

影片至今累積超過240萬觀看人次。網友Bella說：「如果被我爸聽到，會拿出霰彈槍爆擊他。」網友punkk03表示：「岳父可能也覺得他是蠢蛋，互不相欠。」網友Morgan稱：「如果是我爸，應該會一笑置之。」網友Alex S.則認為：「該分手了。他這麼說女方家人，露出真面目了。」

@corighteous

##ringcam ##ringcamera ##fatherinlaw

♬ original sound - corighteous

分手 門鈴

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