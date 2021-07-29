聽新聞
test
0:00 / 0:00
真心話見光死…男在岳父家門前稱對方「蠢蛋」 監視器全都錄
國外一名男子上月30日在社群平台分享一段讓他發窘的經歷。影片中他在岳父家門前邊講手機，邊準備走進屋內。最後他對著手機另一頭很大聲的說：「好吧，那先這樣，我得去見見這個蠢蛋，所以……」
當男子走近門口抬頭一看，發現他伴侶的父親安裝了視訊門鈴，絕對聽到且目睹剛剛的一切，接著碎念了一聲「可惡」便尷尬地向右轉離開了門。
影片至今累積超過240萬觀看人次。網友Bella說：「如果被我爸聽到，會拿出霰彈槍爆擊他。」網友punkk03表示：「岳父可能也覺得他是蠢蛋，互不相欠。」網友Morgan稱：「如果是我爸，應該會一笑置之。」網友Alex S.則認為：「該分手了。他這麼說女方家人，露出真面目了。」
@corighteous
##ringcam ##ringcamera ##fatherinlaw♬ original sound - corighteous
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言