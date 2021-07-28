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選美佳麗婚後「賣到全世界」撈千萬 名醫痛揭真相怒提離婚

聯合新聞網 / 綜合報導
韓裔醫生金韓周與小9歲的選美佳麗特娜結婚，婚後卻發現妻子是「高端應召女郎」，與多名大咖有生意往來。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage
韓裔醫生金韓周與小9歲的選美佳麗特娜結婚，婚後卻發現妻子是「高端應召女郎」，與多名大咖有生意往來。示意圖，非新聞當事人。圖／Ingimage

名醫歡喜娶得美嬌娘，卻發現老婆「賣到全世界」？美國一名醫師於2015年與小9歲的選美佳麗特娜（音譯，Regina Turner）結婚，原以為兩人能就此過上幸福美滿的生活，不料一日他驚覺妻子與其他男人互通露骨的曖昧短訊，意外揭開妻子「高端應召女郎」的身分，且婚後仍持續「販賣身體」，讓他憤而提出離婚

根據《紐約每日新聞》報導，韓裔醫生金韓周（音譯，Han Jo Kim）是美國紐約頂尖的骨科醫生，不僅時常接受雜誌媒體採訪，年收入更超過300萬美元（約新台幣8400萬元）。金韓周於2011年認識當年被選為康州小姐的特娜，儘管對方比自己小了9歲，金韓周仍擋不住愛的烈火，經過一番熱情追愛後，成功於2015年抱得美人歸。

結婚前，特娜表示自己於康乃狄克大學化學系就讀，後來為了選美及創業選擇休學，並依靠曾祖母留下的50萬美元（約新台幣1397萬元）過生活。而後特娜投入APP開發的工作，並稱「背後有金主投資」，婚後更是多次以與女性朋友有約、去中國出差等理由外出，工作繁忙的金韓周對此也不疑有他，任由妻子開拓自己的事業。

然而幸福破碎卻來得突然，一日金韓周發現了特娜與陌生男子的露骨曖昧短訊，震驚之餘他也開始著手調查，接連拆穿愛妻的「甜蜜謊言」。原來自稱高材生的特娜連高中都沒畢業，且自婚前就已從事性交易買賣，是小有名氣的「高端應召女郎」。結婚後特娜仍未拋下交際工作，陸續接待了房產高層、知名富商及燈光設計師等大客戶，得手近70萬美元（約新台幣1956萬元）。

金韓周自認在經濟上從未讓特娜吃過虧，但妻子仍繼續從事「身體買賣」，令他相當不解也難以置信。憤怒之際，金韓周於去年年底向當地的高等法院提出離婚，更交出整整264頁的離婚文件，兩人也於今年4月正式分居。原定於本月26日開庭調解，但雙方已先一步達成和解，為這段婚姻畫下句點。

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