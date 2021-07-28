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丈夫躺床只穿內褲 印度妻崩潰目睹外遇 揪親友怒扁小三

聯合新聞網 / 綜合報導
印度一名人妻目睹丈夫外遇開房，揪親友暴打小三。 示意圖／ingimage
印度一名人妻目睹丈夫外遇開房，揪親友暴打小三。 示意圖／ingimage

印度齋浦爾(Jaipur)日前有名人妻懷疑丈夫外遇，特地聯合親友，一群人浩浩蕩蕩到飯店抓姦，打開房門果然抓到老公裸體在床上抱著小三，一群人立刻氣到衝上前暴揍兩人，影片公布後也在網路上被瘋傳。

從影片中可看到，一群人在房間外面準備進入抓姦，其中1人甚至穿著警察制服，眾人開了門進房後，床上果然躺著一對裸體男女，妻子見狀快步上前，一把掀開棉被，狂賞小三好幾巴掌，男子則嚇得慌忙找衣物想遮蔽身體，放任眾人圍毆小三。

根據當地媒體報導，事件發生在6月10日，外遇男子是印度中央後備警察部隊的一員，與他開房的女子據瞭解是一名老師，這起暴力事件直到現場的警察介入才停止。由於影片瘋傳造成名譽受損，被圍毆的女子事後在朋友陪同下於21日報案，警方目前已將當初涉案的6人拘捕，正進行案件相關調查。

警察 印度 外遇

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