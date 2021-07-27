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夫妻河岸邊吃浪漫大餐 載滿裸體男女渡輪派對意外成風景
英國男性伍德（John Wood）日前跟妻子到河岸餐廳歡慶結婚周年紀念日。用餐期間一艘載滿裸體男女的渡輪經過，還向夫妻兩揮手，意外成為這頓浪漫大餐的特別景象。
這個「裸體渡輪遊河」活動是由天體主義團體「妥貝太陽俱樂部（Torbay Sun Club）」舉辦的一年一度盛事，今年23日晚上7點從埃克斯茅斯（Exmouth）碼頭啟航。
伍德表示餐廳裡人們的反應大多是正面的：「大家都覺得很有趣，再來就是當時起風了會擔心他們的健康。」
1976年成立的妥貝太陽俱樂部是每週聚會一次的裸體游泳和社交俱樂部，每年也會定期舉辦活動，包括一年一度的夏季巡遊，是英國最大的裸體游泳和桑拿俱樂部之一。
多數英國網友對妥貝太陽俱樂部的公開活動表達肯定。網友Emelteel說：「每個人都有自己的想法。如果你不想看到，請移開視線就好。」網友BO Boringbuga表示：「他們做得很好。只希望他們塗了防曬乳。 我猜他們身上應該沒有衣服的曬痕。」
但網友Snipper認為：「他們如果不穿衣服，會感染的可不只是新冠肺炎。」網友dlonrA提到：「這些人的行為非常不恰當，他們是否想過沙灘上有未成年人？要這麼做請移駕到私人空間。」
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