男患罕見疾病一年要睡300天 洗澡、吃飯都在夢中進行

機動遊戲驚險刺激夠晒好玩，但如果在半空中遇上「不速之客」襲來，相信驚險不只加倍！美國早前有1名14歲少女與好友一同到樂園慶祝生日，當她們玩時速高達121公里的彈弓椅，被彈上半空不到2秒，1隻海鷗竟迎面飛來直撲少女臉上，海鷗身體完美覆蓋少女的臉，嚇得她當場崩潰，可是身旁友人也只能自顧地拼命尖叫，少女瞬間冷靜，終靠自己一手「甩掉」海鷗，事發過程的短片在網上瘋傳，看得網民嘖嘖稱奇。

2021-07-25 11:11