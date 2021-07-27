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男患罕見疾病一年要睡300天 洗澡、吃飯都在夢中進行

聯合新聞網 / 綜合報導
男患罕見疾病一年要睡300天。圖／取自newsbeezer
男患罕見疾病一年要睡300天。圖／取自newsbeezer

印度42歲男性普克漢拉（Purkharam）罹患罕見的嗜睡症，一年中有300天都在睡覺，且在睡夢中進行洗澡、工作和吃飯等日常活動。

在當地很受歡迎的普克漢拉，經營一個月只開5天的小商店。他23年前首次被診斷出患有這種罕見疾病，一旦打瞌睡後便會連續睡25天。這種情況影響了他的健康和生活方式。

科學家將這種情況歸因於大腦蛋白質TNF-α的波動，會導致睡眠呼吸中止症、嗜睡病這類疾病。

家人提到普克漢拉最初一次只睡15小時，但到了2015年他的症狀惡化，最終一次睡眠時間拉長至20至25天。家人不得不在他睡著時餵他吃東西及幫他洗澡。他甚至可能在工作時突然進入睡眠狀態。

普克漢拉透露雖然他持續接受治療且睡很多，大部分時間仍感到疲累，且幾乎沒有生產力。他還抱怨身體承受其他不適症狀好比嚴重的頭痛。普克漢拉的妻子期望他早日康復，他的母親則堅信兒子會痊癒並恢復正常生活，只是時間問題。

睡眠 罕見疾病 頭痛 印度

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