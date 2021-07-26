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英國女公園散步突遭上百隻老鼠襲擊 四肢被咬身心受創

香港01 / 撰文：許懿安
一女子公園散步遭到一堆老鼠爬上身啃咬。示意圖。圖片來源／ingimage
一女子公園散步遭到一堆老鼠爬上身啃咬。示意圖。圖片來源／ingimage

英國一女子7月19日晚上約9時在倫敦西部的布隆丁公園（Blondin Park）散步，突然有上百隻老鼠在草叢出現。她大驚之餘想轉身逃走，但不慎跌倒。一堆老鼠就這樣爬到她身上啃咬。事發後她手腕和四肢都留下大量齒痕，雖然就醫後已無大礙，但此事肯定令她有心理陰影。

《鏡報》23日稱，現年43歲的婦人Susan Treftub在公園散步時，「看到一片黑色的海在草叢中移動」，然後跳到她身上。這位一孩之母事後憶述：「我從未見到這麼多動物，更不要說是老鼠了。這令人噁心。」她接着說：「我不能確定但我想至少有逾100隻。當時我覺得快要嘔出來了。」

Susan Treftub稱：「我認為這是一種恥辱。他們在我腳上啃食並試圖爬上我的身體。這（問題）需要解決。」

她的手臂和腿部事後被發現有被老鼠咬過的痕跡，以及因摔倒而造成的瘀傷，所幸並無大礙。

Susan Treftub自稱平日都會這公園散步，以往從未在那裏看到這麼多老鼠，當天還真是第一次。因平日有很多人會帶小童到公園玩耍，她已警告其他家長要小心。她說如被襲擊的是兒童，牠們能造成更多傷害。

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文章授權轉載自《香港01》

老鼠 倫敦

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