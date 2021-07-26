英國女公園散步突遭上百隻老鼠襲擊 四肢被咬身心受創

英國一女子7月19日晚上約9時在倫敦西部的布隆丁公園（Blondin Park）散步，突然有上百隻老鼠在草叢出現。她大驚之餘想轉身逃走，但不慎跌倒。一堆老鼠就這樣爬到她身上啃咬。事發後她手腕和四肢都留下大量齒痕，雖然就醫後已無大礙，但此事肯定令她有心理陰影。

《鏡報》23日稱，現年43歲的婦人Susan Treftub在公園散步時，「看到一片黑色的海在草叢中移動」，然後跳到她身上。這位一孩之母事後憶述：「我從未見到這麼多動物，更不要說是老鼠了。這令人噁心。」她接着說：「我不能確定但我想至少有逾100隻。當時我覺得快要嘔出來了。」

During a nighttime stroll through a West London park, a mother named Susan Treftub claims she was assaulted by over 100 rats that chewed her arm and legs. Read More About Susan Treftub And Her Bio, Wiki, Age, Attacked By 100 Rats In Ealing Park👇https://t.co/MgaRGiaQgq — 101Biography (@101Biography) July 24, 2021

Susan Treftub稱：「我認為這是一種恥辱。他們在我腳上啃食並試圖爬上我的身體。這（問題）需要解決。」

她的手臂和腿部事後被發現有被老鼠咬過的痕跡，以及因摔倒而造成的瘀傷，所幸並無大礙。

Susan Treftub自稱平日都會這公園散步，以往從未在那裏看到這麼多老鼠，當天還真是第一次。因平日有很多人會帶小童到公園玩耍，她已警告其他家長要小心。她說如被襲擊的是兒童，牠們能造成更多傷害。

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文章授權轉載自《香港01》