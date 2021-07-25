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美國少女玩彈弓椅衝上半空 海鷗高速撲臉霸氣一招自救

香港01 / 凱薩琳
當遊戲開始不足2秒，一隻深灰色海鷗已經直撲霍爾曼的臉上。圖／取自「6abc Action News」新聞影片
當遊戲開始不足2秒，一隻深灰色海鷗已經直撲霍爾曼的臉上。圖／取自「6abc Action News」新聞影片

遊樂設施驚險刺激相當好玩，但如果在半空中遇上「不速之客」襲來，相信驚險不只加倍！美國日前有一名14歲少女與好友一同到遊樂園慶祝生日，當她們玩時速高達121公里的彈弓椅，被彈上半空不到2秒，一隻海鷗竟迎面飛來直撲少女臉上，海鷗身體完美覆蓋少女的臉，嚇得她當場崩潰，可是身旁友人也只能自顧地拼命尖叫，少女瞬間冷靜，終靠自己一手「甩掉」海鷗，事發過程的短片在網上瘋傳，看得網民嘖嘖稱奇。

美國少女霍爾曼（Kiley Holman）早前為慶祝友人里德（Georgia Reed）的14歲生日，她們相約前往位於新澤西州的莫雷碼頭遊樂園（Morey's Piers）暢玩，怎料當她們坐上彈弓椅（SpringShot）身處半空時卻遇上特別「意外」。

彈弓椅的玩法是以時速121公里的速度把乘客「彈至」半空，當遊戲開始不足2秒，一隻深灰色海鷗已經直撲霍爾曼的臉上，完美覆蓋她的臉，霍爾曼起初被嚇至臉容崩潰，但1、2秒過後她已有勇氣睜開雙眼，然後霸氣地一手抓著海鷗，用力扔走牠，海鷗亦順勢飛走。

霍爾曼霸氣地一手抓著海鷗，用力扔走牠，海鷗亦順勢飛走。圖／取自「6abc Action News」新聞影片
霍爾曼霸氣地一手抓著海鷗，用力扔走牠，海鷗亦順勢飛走。圖／取自「6abc Action News」新聞影片

影片其後在網上瘋傳，不少人大讚場面奇特，又讚霍爾曼冷靜又勇敢。霍爾曼事後接受訪問時表示感覺海鷗挺身體很輕，「牠只是輕輕刮了我一下」。坐在霍爾曼身旁的里德笑言事後才知道朋友「遇襲」，「我忙於尖叫，也沒有睜開雙眼，我知道霍爾曼在遊戲尾聲跟我說了些話，但當時我太緊張了，差點要吐出來」。最搞笑的是連里德的媽媽也不知道2人半空「遇襲」，「我們看到有羽毛飄下來，但我還以為那些是門票」。

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文章授權轉載自《香港01》

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