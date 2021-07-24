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玻利維亞足球賽驚現塵捲風！球員淡定「風中漫步」嚇壞網友

香港01 / 記者李納德／報導
塵捲風逼近時，球員才慢慢跑開。圖／取自「RTÉ News」Twitter、Juan Jose Lopez影片截圖
塵捲風逼近時，球員才慢慢跑開。圖／取自「RTÉ News」Twitter、Juan Jose Lopez影片截圖

球賽正式開始前，竟然有旋風迎面襲來？日前南美國家玻利維亞足球賽出現有趣的一幕，開賽前球場內出現「塵捲風」（Dust devil，又稱塵暴），在場的人顯得很冷靜，旋風逐漸逼近下才慢慢跑開，但最令網友驚訝的是1名球證竟冷靜得「跑都不跑」，神態自若直接從塵捲風中間走過，令許多人大呼「那個人是直接穿過風了嗎？」。事實上，香港赤鱲角機場地盤於本月亦出現過塵捲風。

近日多間外媒傳載Twitter上1段玻利維亞小型足球錦標賽的決賽片段，據報事發地點為該國西部阿霍卡拉鎮（Achocalla），該球賽被一道旋風打斷，球員初時一字直排開準備開賽，見到旋風逼近才慢慢散開，旋風穿過場地時更吹走一些衣服。

據外媒報導，旋風沒有造成傷亡，只是推遲了錦標賽的開場。這現象被稱為「塵捲風」，是一種小型旋風，強烈日照令接近地面的空氣變得不穩定，繼而在陸地滾動並捲起灰塵和碎片。經常有人誤以為塵捲風是龍捲風，但塵捲風是由向上的氣流形成，與由高空向下的氣流形成的龍捲風剛好相反。雖然影片令網友驚訝萬分，但最令他們震驚的，其實是場上人士顯得非常冷靜，「他們最後又若無其事走回中央」。

影片所見，藍衫及白衫球員一字排開，站最中間穿紅衣的應該是執法球證，但畫面右側突然有塵捲風逼近，穿白衣的球員因為站最近率先散開，一開始還只是慢步跑，塵捲風在超近距離下與他們擦身而過。

最鎮定的其實是站在中圈的3名球證，有1個慢慢跑開，但另1名球證懶得躲避，被塵捲風直接「捲過」，1件衣服被扯上半空，最初還有網民誤以為球證被捲起，但不少眼利網友留意到被吹起的應該是1件衣服，塵捲風正中位置有球證行過身影。其間還有藍衣球員非常狼狽地跑去撿回自己的外套，惟該名淡定球證步法穩健，塵捲風經過後他又走回中圈重新主持球賽。

網友看片後直指球場的人淡定得很，尤其有球證「風中漫步」，「這個人沒事嗎？」、「那個人是直接穿過風了嗎？」、「他是直接走入去嗎？」。雖然如此，但有人指塵捲風沒什麼殺傷力，如趕不及跑開「你只需要閉上眼睛和鼻子，等它過去」。

玻利維亞1場足球賽開賽前被塵捲風打斷。圖／取自「RTÉ News」Twitter、Juan Jose Lopez影片截圖
玻利維亞1場足球賽開賽前被塵捲風打斷。圖／取自「RTÉ News」Twitter、Juan Jose Lopez影片截圖

香港赤鱲角機場於本月14日也出現過2道塵捲風，天文台曾於fb專頁上傳影片。天文台指強烈日照有時會令接近地面的空氣變得不穩定，形成旋風，把地面的沙塵捲起，這現象稱為「塵捲風」。

據世界氣象組織資料，塵捲風指一束塵粒或沙粒由地面吹起，有時會伴隨細小雜物，呈旋渦柱狀，高度各異、直徑小，軸向幾乎垂直。當地面空氣不穩定（例如強烈日照），會發生塵旋或沙旋，這種旋轉是圍繞中心的任一方向，其高度通常小於30米，但也報告過1公里高度。

香港赤鱲角工地先前也出現一道旋風捲起沙塵。圖／天文台Facebook片段截圖
香港赤鱲角工地先前也出現一道旋風捲起沙塵。圖／天文台Facebook片段截圖

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機場地盤接連現兩道「塵捲風」 天文台：強烈日照令地面空氣不穩

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文章授權轉載自《香港01》

玻利維亞 足球

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