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日男瘋狂自己來釀悲劇！「升天後」頭痛欲裂 差點賠上性命
近日，日本出現一宗罕見病例，一名單身男子平時就有自慰習慣，通常每天「自己來」好幾次，但有天如常DIY高潮後，竟頭痛欲裂，甚至出現噁心嘔吐的狀況，嚇得他立刻就醫。醫生以電腦斷層掃描（CT）診斷後，發現他腦部血管破裂導致中風，差點「樂極生悲」，因自慰而斷送性命。
據英國《每日郵報》23日報導，根據一份由日本Masahiro Oomura博士與同事共同發表的一份病歷報告，日本一名51歲男子每天會進行幾次自慰，事發於去年，當天他在高潮後，頭痛到「像被雷劈」，接著開始嘔吐，因此立刻前往名古屋市立大學醫院就醫。醫生發現該男子有低血壓、神智不清等中風跡象，便安排他接受電腦斷層掃描，結果顯示男子經歷了一次蜘蛛膜下腔出血（SAH），是一種由腦部血管破裂引起的中風，嚴重可以致命。男子最後住院近兩周後出院，之後恢復狀況良好。
就此病例，英國國民保健署（NHS）指出，腦部出血也可以因身體活動所造成，例如性交、提重物、咳嗽或上廁所等。國王醫學院（King's College Hospital）NHS基金會，腦血管神經外科顧問Daniel Walsh表示，腦動脈瘤破裂被認為與血壓突然升高有關，而這也是性愛的其中一項特徵。SAH病例中有3.8%至14%與包括自慰在內的各式性行為有關。不過他也補充說到，「樂觀來說，若要預防SAH，避免抽菸、服用娛樂性藥物並聽從醫生指示控制血壓，會比戒除任何一種性生活更有效」。
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文章授權轉載自《香港01》
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