快訊

各縣市內用政策不同 柯文哲：其他縣市不開放不合理

東奧柔道／浴血熱鬥！楊勇緯闖進金牌戰 刷新兩大紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日男瘋狂自己來釀悲劇！「升天後」頭痛欲裂 差點賠上性命

香港01 / 記者羅堃怡／報導
日本一名單身男子平時就有自慰習慣，通常每天「自己來」好幾次，但有天如常DIY高潮後，竟頭痛欲裂，甚至出現噁心嘔吐的狀況，嚇得他立刻就醫。示意圖／Ingimage
日本一名單身男子平時就有自慰習慣，通常每天「自己來」好幾次，但有天如常DIY高潮後，竟頭痛欲裂，甚至出現噁心嘔吐的狀況，嚇得他立刻就醫。示意圖／Ingimage

近日，日本出現一宗罕見病例，一名單身男子平時就有自慰習慣，通常每天「自己來」好幾次，但有天如常DIY高潮後，竟頭痛欲裂，甚至出現噁心嘔吐的狀況，嚇得他立刻就醫。醫生以電腦斷層掃描（CT）診斷後，發現他腦部血管破裂導致中風，差點「樂極生悲」，因自慰而斷送性命。

據英國《每日郵報》23日報導，根據一份由日本Masahiro Oomura博士與同事共同發表的一份病歷報告，日本一名51歲男子每天會進行幾次自慰，事發於去年，當天他在高潮後，頭痛到「像被雷劈」，接著開始嘔吐，因此立刻前往名古屋市立大學醫院就醫。醫生發現該男子有低血壓、神智不清等中風跡象，便安排他接受電腦斷層掃描，結果顯示男子經歷了一次蜘蛛膜下腔出血（SAH），是一種由腦部血管破裂引起的中風，嚴重可以致命。男子最後住院近兩周後出院，之後恢復狀況良好。

就此病例，英國國民保健署（NHS）指出，腦部出血也可以因身體活動所造成，例如性交、提重物、咳嗽或上廁所等。國王醫學院（King's College Hospital）NHS基金會，腦血管神經外科顧問Daniel Walsh表示，腦動脈瘤破裂被認為與血壓突然升高有關，而這也是性愛的其中一項特徵。SAH病例中有3.8%至14%與包括自慰在內的各式性行為有關。不過他也補充說到，「樂觀來說，若要預防SAH，避免抽菸、服用娛樂性藥物並聽從醫生指示控制血壓，會比戒除任何一種性生活更有效」。

延伸閱讀：

性愛教室｜調查指1/4女性從不自慰 4招自慰入門技巧

台灣疫情｜台南派出所長打AZ疫苗後腦部出血 醫院：與疫苗無關

文章授權轉載自《香港01》

日本 頭痛

延伸閱讀

波蘭情侶沙灘上演活春宮 半裸男遭拖鞋打屁股竟棄女伴逃跑

高雄這條Y字路是日本動畫「聖地」？日人曝原因：不能嘲笑了

平民家中「古董冰箱」連續運作71年 打敗英國皇室67年紀錄

英航迷立大功！拍戰機見引擎疑似故障 成功「救命」美飛官

相關新聞

日男瘋狂自己來釀悲劇！「升天後」頭痛欲裂 差點賠上性命

近日，日本出現一宗罕見病例，一名單身男子平時就有自慰習慣，通常每天「自己來」好幾次，但有天如常DIY高潮後，竟頭痛欲裂，甚至出現噁心嘔吐的狀況...

波蘭情侶沙灘上演活春宮 半裸男遭拖鞋打屁股竟棄女伴逃跑

沙灘有大人有小孩，上演活春宮情節實在太過份了！Twitter近日瘋傳1段沙灘「活春宮」影片，發生於波蘭沿海城鎮Mielno，1對情侶竟然在沙灘上半裸性交，有遊客出口制止不果，之後有男子盛怒下拿拖鞋抽打半裸男的屁股和臉，嚇得他丟下女伴逃走。當地警方事後拘捕半裸男並開罰單，證實他當時處於醉酒狀態。鎮政府大呻事件竟然變成他們的「性醜聞」，事後不斷收到電話查詢事件，強調該鎮只是5000人的小鎮，但每逢假期就湧入10萬遊客，不可能控制好每個沙灘。

紐約男遭刀刺血流不止 警拿「洋芋片包裝」及時止血救命

遇到有人發生嚴重受傷的危急狀況時，除了盡速報警及撥打救護車外，也許手邊的日常用品也能救人一命！美國紐約日前發生一起街頭衝突，一名男子胸口遭利刀刺傷，負責的員警到場後，使用「洋芋片的包裝袋」為傷患進行緊急處理，所幸此舉及時止血，才順利救下該男子的性命。

影／棒球迷滿場觀眾下跪地求婚 女友倉皇逃走畫面放送全世界

對棒球迷而言，有個能夠一起看球的另一半，甚至在球場告白求婚，締結終身大事，絕對是人生夢寐以求的目標。然而最近在美國，卻發生一起在球場求婚，最後卻尷尬收場的意外。

波蘭抖音網紅拍賣「虛擬愛情」 神秘買家以700萬元成交

NFT（Non-Fungible Tokens）是區塊鏈技術的一種，作為虛擬代幣的特點是每個都獨一無二、不能分割或互換。波蘭一位網紅最近就將她的「虛擬愛情」（virtual love）透過NFT拍賣，最後出售給一位神秘買家，售價更高達25萬美元（約為新台幣700多萬元）。

高雄這條Y字路是日本動畫「聖地」？日人曝原因：不能嘲笑了

在日本動畫《DYNAMIC CHORD》裡面，有一處Y字路口常被日本網友吐槽，原因是這條路畫法分不清楚哪個是主次幹道，且沒有設任何道路標誌，許多網友認為「這種設計放在現實中會出事！」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。