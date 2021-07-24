波蘭情侶沙灘上演活春宮 半裸男遭拖鞋打屁股竟棄女伴逃跑

沙灘有大人有小孩，上演活春宮情節實在太過份了！Twitter近日瘋傳1段沙灘「活春宮」影片，發生於波蘭沿海城鎮Mielno，1對情侶竟然在沙灘上半裸性交，有遊客出口制止不果，之後有男子盛怒下拿拖鞋抽打半裸男的屁股和臉，嚇得他丟下女伴逃走。當地警方事後拘捕半裸男並開罰單，證實他當時處於醉酒狀態。鎮政府抱怨事件竟然變成他們的「性醜聞」，事後不斷收到電話查詢事件，強調該鎮只是5000人的小鎮，但每逢假期就湧入10萬遊客，不可能控制好每個沙灘。

外媒報導，波蘭接近1半人口已接種至少1劑疫苗，故當地社交限制愈來愈少，惟1對情侶竟在海灘上公然「零距離接觸」。事件發生在波蘭西波美拉尼亞省科沙林市（Koszalin）沿海小鎮Mielno，本月16日1對情侶在沙灘上忘我性交，有遊客拍下影片後上傳社交媒體，令小鎮在網上「爆紅」。

影片所見，情侶在沙灘上下半身赤裸重疊，男子下半身有所動作，估計2人在性交，畫面極其不雅，附近更有不少人圍觀。最先1名穿白衣女生走近勸阻，手指向情侶疑喝停他們，但2人未有理會。

之後有2名穿黑衣、相信是救生員的男子走近，拍半裸男的膊頭以制止他，並示意他們離開，情侶開頭沒理會，半裸男過了一會慢慢抬頭，半裸女接着抬頭看了一會又躺下。正當半裸男想起身之際，1名黃衣男子突然入鏡，手持拖鞋抽打半裸男屁股，「啪」一聲被清楚錄下，黃衣男大聲怒罵，之後再用拖鞋拍向半裸男臉上，又用力抽打他屁股。被拖鞋3連擊後，半裸男竟嚇得丟下女伴逃跑，現場恥笑聲不斷。

鏡頭這時跟拍逃跑的半裸男，他看似醉酒，起身後步履蹣跚，幾乎無法走路，走到中途又仆倒，下身赤裸勉強扶住樓梯扶手離開沙灘，鏡頭這時拍到沙灘外圍，其實有許多遊客仍在圍觀。當地傳媒指，情侶性交時其實有不少遊客出言阻止，但2人都未有理會，懷疑他們受酒精影響。

負責該區治安的科沙林警方表示，他們很快鎖定該名男子，他因干犯刑法第140條，在公開場合進行不雅行為被罰款警告，由於事發時男子處於醉酒狀態，他之後被送到當地的戒酒中心，但警方仍未找到女事主。當地傳媒指，該名用拖鞋打人的男子亦有機會被捕。

Mielno鎮長Olga Roszak-Pezała抱怨事後被媒體不停追訪要求她評論事件，認為影片嚴重損害該鎮形象，對事件表示遺憾，但她實在不想評論；她指影片上傳到社交媒體後竟然變成了該鎮「性醜聞」，然而事件只是碰巧發生在他們的沙灘上。

她指Mielno只是1個有5000名居民的沿海小鎮，但每逢假期都有多達10萬人湧入度假，當局已不停改善旅遊設施，鎮內現時有22名警察、85名救生員、70多名沙灘清潔員，但當地政府要管理長達25公里的沙灘，不可能控制及監管每個地方，呼籲旅客注意自己行為。

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文章授權轉載自《香港01》