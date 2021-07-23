快訊

防疫破口或缺工斷糧？英國「免隔離」的62萬接觸者之亂

北市7月27日後仍禁內用！柯文哲：跟侯友宜講好 群聚吃飯擺最後

紐約男遭刀刺血流不止 警拿「洋芋片包裝」及時止血救命

聯合新聞網 / 綜合報導
美國紐約一名員警利用洋芋片外包裝，及時為遭刀刺傷的男子止血，成功挽救傷者性命。 示意圖／ingimage
美國紐約一名員警利用洋芋片外包裝，及時為遭刀刺傷的男子止血，成功挽救傷者性命。 示意圖／ingimage

遇到有人發生嚴重受傷的危急狀況時，除了盡速報警及撥打救護車外，也許手邊的日常用品也能救人一命！美國紐約日前發生一起街頭衝突，一名男子胸口遭利刀刺傷，負責的員警到場後，使用「洋芋片的包裝袋」為傷患進行緊急處理，所幸此舉及時止血，才順利救下該男子的性命。

根據《每日郵報》報導，美國紐約市曼哈頓哈林區7日晚間10時許，警方獲報一名29歲的男子遭人持刀刺傷，負責的員警甘迺迪（Ronald Kennedy）抵達事發現場時，發現被害人遭刺傷的胸口血流不止，身上的白衣也染成一片鮮紅，傷勢相當嚴重。

甘迺迪迅速檢查傷況後，立刻指示一旁的群眾去找「一包洋芋片」，隨後路人將商店買來的洋芋片遞上，甘迺迪接過後，將洋芋片全數倒出，並扶受傷男子臥躺街邊，接著使用攤平的包裝袋與膠帶，平壓在傷口處止血，同時不斷安撫男子保持清醒、不用害怕。

醫護人員抵達後，男子被送往當地醫院急救，最後成功保住性命。事後負責治療該男子的醫師表示，甘迺迪及時替傷患包紮止血的舉動，是救回男子一命的關鍵；而整段救治過程也被警用跟拍器全部拍下，影片曝光後，不少網友紛紛稱讚員警的機警判斷。

紐約 醫護人員 救護車

延伸閱讀

男潛入馬廄「性侵」母馬全被拍下 受害老闆：感覺很老練

日本人自己也嫌！警備隊吐槽「便當難吃」 每天都油膩炸物

當心起火爆炸！酒精記得帶走 大熱天四大NG物千萬別留車內

通緝犯留言「我懸賞金多少？」 警追IP逮人引網笑翻：領錢了

相關新聞

紐約男遭刀刺血流不止 警拿「洋芋片包裝」及時止血救命

遇到有人發生嚴重受傷的危急狀況時，除了盡速報警及撥打救護車外，也許手邊的日常用品也能救人一命！美國紐約日前發生一起街頭衝突，一名男子胸口遭利刀刺傷，負責的員警到場後，使用「洋芋片的包裝袋」為傷患進行緊急處理，所幸此舉及時止血，才順利救下該男子的性命。

影／棒球迷滿場觀眾下跪地求婚 女友倉皇逃走畫面放送全世界

對棒球迷而言，有個能夠一起看球的另一半，甚至在球場告白求婚，締結終身大事，絕對是人生夢寐以求的目標。然而最近在美國，卻發生一起在球場求婚，最後卻尷尬收場的意外。

波蘭抖音網紅拍賣「虛擬愛情」 神秘買家以700萬元成交

NFT（Non-Fungible Tokens）是區塊鏈技術的一種，作為虛擬代幣的特點是每個都獨一無二、不能分割或互換。波蘭一位網紅最近就將她的「虛擬愛情」（virtual love）透過NFT拍賣，最後出售給一位神秘買家，售價更高達25萬美元（約為新台幣700多萬元）。

高雄這條Y字路是日本動畫「聖地」？日人曝原因：不能嘲笑了

在日本動畫《DYNAMIC CHORD》裡面，有一處Y字路口常被日本網友吐槽，原因是這條路畫法分不清楚哪個是主次幹道，且沒有設任何道路標誌，許多網友認為「這種設計放在現實中會出事！」...

平民家中「古董冰箱」連續運作71年 打敗英國皇室67年紀錄

英國皇室擁有一台運作了67年的「古董冰箱」，創下另類紀錄，但近日有一名冰箱銷售員到顧客家中安裝新冰箱時竟發現一台運作長達71年的「超古董冰箱」，打破了英國皇室創下的紀錄！

通緝犯留言「我懸賞金多少？」 警追IP逮人引網笑翻：領錢了

隨著科技日益發達，幾乎人人都會使用網路與外界聯繫，檢警單位便經常透過追蹤IP位置來偵辦案件。美國一名涉嫌犯下謀殺案的通緝犯，就因其本人親自到警方的臉書留言嗆聲，而洩漏自身行蹤，並隨即遭到逮捕，這般「自投羅網」的行徑，引起網友熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。