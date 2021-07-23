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影／棒球迷滿場觀眾下跪地求婚 女友倉皇逃走畫面放送全世界

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一位棒球迷在滿場觀眾見證下向女友求婚，然而對方的反應卻讓所有人都尷尬了。 圖擷取自youtube
美國一位棒球迷在滿場觀眾見證下向女友求婚，然而對方的反應卻讓所有人都尷尬了。 圖擷取自youtube

對棒球迷而言，有個能夠一起看球的另一半，甚至在球場告白求婚，締結終身大事，絕對是人生夢寐以求的目標。然而最近在美國，卻發生一起在球場求婚，最後卻尷尬收場的意外。

根據日本媒體「COURRiER」報導，日前美國小聯盟3A層級的伍斯特紅襪隊（Worcester Red Sox）賽事中，有男性球迷趁著比賽場間空檔，在滿場觀眾的見證下，向女友下跪求婚。一時之間全場鼓譟，許多人紛紛拿起手機拍攝這一幕，攝影機也對準了他們，連休息室的球員都好奇回頭觀看怎麼回事。

然而，女方卻似乎還沒準備好這一刻，在男方求婚之後，馬上開始搖頭，東張西望，顯得十分慌亂。最後還直接當場離開，留下求婚失敗的男子。氣氛尷尬到最高點之下，男子也只好默默離去。

網友們紛紛表示「天啊」、「弄出了這種難以拒絕的場面，卻還是被甩了啊」、「一定是鑽石不夠大顆」、「慘到讓人覺得有點假」、「有誰能告訴我這不是真的嗎」、「揮棒落空了」。但也有人認為「我就不喜歡在眾人面前被求婚，不可能會和做這種事的人結婚的」、「與其說是驚喜，不如說是自我滿足」。

日本 告白

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