波蘭抖音網紅拍賣「虛擬愛情」 神秘買家以700萬元成交

NFT（Non-Fungible Tokens）是區塊鏈技術的一種，作為虛擬代幣的特點是每個都獨一無二、不能分割或互換。波蘭一位網紅最近就將她的「虛擬愛情」（virtual love）透過NFT拍賣，最後出售給一位神秘買家，售價更高達25萬美元（約為新台幣700萬元）。

綜合外媒報導，來自波蘭的瑪達（Marta Rentel）今年21歲，是一位活躍於TikTok、Instagram等平台的網紅。早前她於Instagram表示已將「虛擬愛情」售予一位不知名的競標者，「昨日，我以驚人價格售出了我首個NFT，我不會告訴你有多少，因為我自己也不相信。」

瑪達後來透露，她的NFT以250,000美元售出，交易包括她「全部虛擬愛情的權利」，而瑪達亦答應與該神秘買家單獨晚餐。

瑪達表示想成為一名創新者，「我是世界上第一個將情感符號化的人。」她又指「肉體之愛、柏拉圖式之愛和虛擬愛情可能不同，但每一種都與我們所有的思想和感受一樣真實。」

「我一直希望波蘭女性能名留史冊，」瑪達自豪地表示︰「我已經可以想像我的照片會出現在歷史書中，這是有可能的，不是嗎？」

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文章授權轉載自《香港01》