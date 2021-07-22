平民家中「古董冰箱」連續運作71年 打敗英國皇室67年紀錄

英國皇室擁有一台運作了67年的「古董冰箱」，創下另類紀錄，但近日有一名冰箱銷售員到顧客家中安裝新冰箱時竟發現一台運作長達71年的「超古董冰箱」，打破了英國皇室創下的紀錄！

根據英媒《鏡報》報導，英國皇室伊莉莎白王太后於1954年購入一台冰箱，如今置放於威爾士親王的梅伊城堡（Castle of Mey），這台冰箱在伊莉莎白王太后辭世後由查爾斯王子繼承，且仍持續運轉67年。

不過，這項皇家紀錄被一對平民夫婦超越了。當地冰箱銷售員克里（Jonathan Kerry）表示，由於近日熱浪侵襲，他到退休的鐵路工人羅伯特（Robert）家中幫忙更換新冰箱，意外在地下室發現一台由瑞典伊萊克斯（Electrolux）電器製造商在1930年代生產的「古董級冰箱」。

原來，羅伯特的岳父母在1949年買下，這台花費49英鎊（台幣1888元）的冰箱外觀如今仍完好無損，直到岳父母離世後，羅伯特接手繼承，這台冰箱已持續運轉了71年。