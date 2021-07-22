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通緝犯留言「我懸賞金多少？」 警追IP逮人引網笑翻：領錢了

聯合新聞網 / 綜合報導
美國奧克拉荷馬州一名涉嫌犯下謀殺案的通緝犯洛琳．格雷夫斯（Lorraine Graves），因親自至警方臉書留言而遭逮捕。 圖擷自facebook
美國奧克拉荷馬州一名涉嫌犯下謀殺案的通緝犯洛琳．格雷夫斯（Lorraine Graves），因親自至警方臉書留言而遭逮捕。 圖擷自facebook

隨著科技日益發達，幾乎人人都會使用網路與外界聯繫，檢警單位便經常透過追蹤IP位置來偵辦案件。美國一名涉嫌犯下謀殺案的通緝犯，就因其本人親自到警方的臉書留言嗆聲，而洩漏自身行蹤，並隨即遭到逮捕，這般「自投羅網」的行徑，引起網友熱議。

根據《紐約郵報》報導，美國奧克拉荷馬州今年3月發生一起謀殺案，被害人30歲的男子艾瑞克（Eric Graves），被發現在一棟公寓內遭人槍殺。警方展開調查後，鎖定嫌犯為一名女子洛琳．格雷夫斯（Lorraine Graves）及另外2人，並僅剩洛琳尚未落網。

當地杜爾沙警局（Tulsa Police Department）14日時將洛琳列為「本週頭號通緝犯」，並透過臉書公開她的照片，希望網友提供相關線索。未料，該文張貼後的短短3小時內，洛琳竟用本人的帳號親自留言寫下「抓到我的懸賞金有多少？」嗆聲警方之餘，不知自己同時也洩漏了行蹤。

意識到曝光自身位置後，洛琳隨即刪除留言，不過警方仍依循該帳號的IP位置，於隔日下午順利將她逮捕歸案，並公布洛琳的保釋金為50萬美元（約新台幣1400萬元）；警方也強調，目前洛琳是遭到逮捕，而不是已經定罪。

這場「烏龍自首」事件曝光後，網友紛紛回應「所以她能拿到懸賞金了嗎」、「還真是犯罪界的大師」、「她減輕了警方的工作量耶」、「搞不好她是無辜的，等到無罪釋放後就能拿到懸賞金」、「根本是搞笑界的超級巨星」、「感覺需要去檢查有沒有精神疾病」、「也太愚蠢了」、「整間警局都笑瘋了吧」等，引起一陣熱烈討論。

通緝 自首

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