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高學歷男失業3年！父母匯500萬救濟超不滿發文：寵壞我

聯合新聞網 / 綜合報導
袁喬朱失業期間，不斷收到父母救濟金，讓他感到不滿，上推特連續發文抱怨。 圖／ingimage
袁喬朱失業期間，不斷收到父母救濟金，讓他感到不滿，上推特連續發文抱怨。 圖／ingimage

美國一名就讀麻省理工學院的華裔男子袁喬朱（Qiaochu Yuan，音譯），畢業後已經三年沒有工作，父母為了救濟他，陸續給他了約500萬元台幣救濟，結果袁男對此不滿在推特上連續發文抱怨，因此遭到網友猛烈攻擊。

袁喬朱失業期間，不斷收到父母救濟金，讓他感到不滿，上推特連續發文抱怨。 圖／@Qiaochu Yuan推特
袁喬朱失業期間，不斷收到父母救濟金，讓他感到不滿，上推特連續發文抱怨。 圖／@Qiaochu Yuan推特
根據「每日郵報」報導，袁喬朱畢業於名校麻省理工學院，但三年沒有工作，住在AirBnB，他在吸食興奮劑(LSD)後，連續在推特上發了35則推文，包括母親在他生日給他10萬元美金(約台幣282萬元)，還有父母一直給予經濟支持，對此他感到相當不滿。

袁喬朱沒工作的3年來陸續收到父母自掏腰包給的18萬美元(約台幣506萬)，因為父母希望他能接受良好的教育和美好的生活，父親甚至因為擔心他，而選擇延遲退休，袁寫道，很多方面也收到難以置信的庇護，父母甚至從不讓他做家事，「我被寵壞了」。

袁抱怨父母在物質上照顧他，卻犧牲了情感上的照顧，袁寫道，直到這次旅行，才有點體驗到父母花的錢是一種照顧，有點明白他們為什麼這樣做，他也透露已經找到自己的價值，會整裝重新出發，面對社會。

而袁的推特發文也收到網友嘲諷，「我長大的過程，父母為了餵我不吃飯，你應該與治療師分享，而不是推特」、「如果有人看完後覺得愧疚和怨念，可以隨意給我一點錢，我和我媽媽每年的生活費不到2萬美元(約台幣56萬)」、「我的經濟狀況，我面臨無家可歸和被虐待的關係，不過你拿到10萬美元(約台幣282萬元)，真糟糕」。

麻省理工學院

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