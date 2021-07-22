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男潛入馬廄「性侵」母馬全被拍下 受害老闆：感覺很老練

聯合新聞網 / 綜合報導
男子潛入馬廄性侵母馬。圖／取自bostonherald
男子潛入馬廄性侵母馬。圖／取自bostonherald

美國一名男子15日潛入馬廄和馬發生性行為監視器全程拍下他的行為，目前警方正循線追捕這名男子。

馬術中心老闆絲瓦爾（Hillary Swarr）：「這個人根本就是變態色魔，對社區構成威脅，很多人感受到極大的侵犯。」

絲瓦爾指出這名男子清晨4點半左右潛入馬廄為母馬系上韁繩，感覺他在馬身邊很自在，可能有馬術行業的經驗。這名男子隨後侵害了這匹母馬，即使他犯案前拔掉其中一台監視器插頭，監控警報系統仍全程記錄他的行為。

當絲瓦爾抵達現場時，男子已逃逸，所幸母馬無明顯外傷。絲瓦爾只得趕緊從受害母馬身上收集相關證據。絲瓦爾認為整件事實在太詭異，強調一定會將這名男子繩之以法。

絲瓦爾提到受害母馬的飼主不解這名男子選擇她的馬從事這種怪誕行為的動機。絲瓦爾也因這件事損失了收入，但表示會對社區負起更大的責任。

性行為 監視器

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