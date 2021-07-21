美術館控告色情網站Pornhub 僱用AV女優模仿名畫維納斯女神

現代生活繁忙，隨處可見的速食餐廳也成為不少人的首選。不過日前英國就有位營養師做了一項「速食保鮮期」的實驗，她把多達36種高熱量的速食放置在常溫中2年，沒想到近期開箱結局曝光，立刻引發百萬網友關注。

2021-07-21 12:14