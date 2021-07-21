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36種速食常溫下放2年「開箱結果」曝光 營養師：你還愛嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一位營養師，將36種速食放置常溫下2年，實驗會發生什麼事情。圖擷自elifgkandemir TikTok
英國一位營養師，將36種速食放置常溫下2年，實驗會發生什麼事情。圖擷自elifgkandemir TikTok

隨處可見的速食餐廳是不少忙碌的人及年輕人的首選，不過關於其是否營養這件事，一直都讓民眾在意。日前就有位英國營養師做了「速食保鮮期」的實驗，把多達36種高熱量、知名的速食放在常溫保存2年，近期開箱結局，立刻引起百萬網友關注。

英國網友日前在TikTok@elifgkandemir」帳號PO出影片，她提到自己母親身為營養師，為了調查現代人過於肥胖的原因，便決定實行一項實驗，將多達36種的高熱量速食，放在常溫的塑膠盒中保存，並持續觀察這些食物的變化。

時間過了2年後開箱，發現不管是漢堡、披薩、雞塊，甚至包含甜甜圈，沒有任何一種出現腐敗、異味等問題，外型跟剛製作時如出一轍。實驗結果也讓這位營養師媽媽向大眾喊話：「你們還會愛吃漢堡嗎？」

完整影片PO出後，也在網路上掀起討論，不少網友也紛紛回應「想遠離這些加工食品，不然會讓身體累積許多負擔」、「原來這就是我平常愛的東西」、「過去就有類似的實驗出現，但又目睹一次還是很震撼」。

@elifgkandemir

Still fancy that burger? 🥴 #fyp #foryoupage #food #foodtiktok #fastfood

♬ Jalebi Baby - Official - Tesher & Jason Derulo

速食 TikTok 肥胖 英國

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