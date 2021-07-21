影／黑熊表演時發情失控 女馴獸師遭咬扯短裙倒地

俄羅斯近日又傳出1宗馬戲團動物失控傷人的消息，當日表演期間，1隻黑熊隨女馴獸師出場時，突然性情大變，不斷撲向她，幸好有另外2名男馴獸師及時阻止，未釀嚴重意外。馬戲團事後解釋，涉事的黑熊因1個生理原因而有失常的表現。

從在網上流傳的事發片段可見，黑熊當時頭頂戴着白色帽子，頸項圍紫色絲巾，正與女馴獸師繞場一周表演。不料黑熊突然失控，撲向女馴獸師，還不斷拉扯她的腿，又咬其黑色及膝裙。女馴獸師不斷跳動及甩腳，企圖擺脫黑熊的纏擾，不過亦被拉倒狼狽倒地，1名黃衣馴獸師即上前拉開黑熊，後台亦有人衝出來幫忙阻止，最終暫時制止攻擊。

馴獸師隨後拿出呼拉圈，試圖引導黑熊穿過，黑熊未有跟隨指令，直接「一熊掌」打落女馴獸師的臉部。（影片截圖） 不過馬戲團未腰斬表演，女馴獸師其後拿出一個白色呼啦圈，打算引導黑熊穿過呼啦圈，惟黑熊未有跟隨指令，直接一熊掌打落女馴獸師的臉部，並再次撲向她。2位男馴獸師見狀，即刻猛力拉住黑熊，用力量壓逼牠停下來。

當地傳媒形容野生動物馬戲團的表演，差不多每個月發現1次失誤，從影片中亦見觀眾們未有太大反應和驚慌，有些小孩甚至在拍手。馬戲團發言人事後表示，事件未有造成任何意外，「簡單來說，黑熊現正存於交配季節」，以解釋其失控的原因。俄羅斯調查委員會（Russian Investigative Committee）則表示，會就現場畫面進行分析，檢查演出過程是否存在安全漏洞。

Every month Russian media report at least one attack of travelling circus animal ‘artists’ on trainers. The latest was y'day in Berezovsky, Kemerovo region, when a brown bear twice attacked a female trainer; the show didn't stop. Travelling circuses are still allowed in Russia pic.twitter.com/oW8lEw4dIk — The Siberian Times (@siberian_times) July 18, 2021

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文章授權轉載自《香港01》