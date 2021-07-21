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天生兩對！雙胞胎姊妹戀上雙胞胎兄弟 四人同住一屋簷下

聯合新聞網 / 綜合報導
雙胞胎姊妹跟雙胞胎兄弟同住一屋簷下。圖／取自dailymail
雙胞胎姊妹跟雙胞胎兄弟同住一屋簷下。圖／取自dailymail

美國一對25歲雙胞胎姊妹凡妮莎（Venessa D'Arpino）和凱莉莎（Kerissa D'Arpino）去年6月與一對29歲雙胞胎兄弟盧卡斯（Lucas Sealby）跟雅各（Jacob Sealby）相識相戀，現在4人同住一屋簷下。

凡妮莎和凱莉莎是健身私人教練，兩人從出生就是形影不離的最佳夥伴，但她們從沒想過「會愛上另一對雙胞胎」。

凡妮莎笑稱他們4人相遇的機率是百萬分之一，她一名職業為護理師的顧客曾治療盧卡斯，認為兩對雙胞胎會相處融洽便為他們牽線。

雙胞胎姊妹在4人第一次約會後都覺得對雙胞胎兄弟一見鍾情。雙胞胎姊姊凱莉莎和雙胞胎哥哥雅各相戀，妹妹凡妮莎跟弟弟盧卡斯相戀。見面後不到1周時間，2對雙胞胎正式交往。 交往僅3個月後，4人決定同居。

凡妮莎表示：「我們從不會搞混彼此，但因為我們是2對同卵雙胞胎，其他人很難區分我們。我們4人是最好的朋友，同居後又比以往更親密。」

凱莉莎透露未來幾年會列入結婚計畫，但不確定4人是否一起舉行婚禮，她說：「畢竟2場婚禮派對總是比1場好。所以我們拭目以待吧！」

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