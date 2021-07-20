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怎麼到那裡的？英國26歲男子失蹤一年多 在瑞典最北方城尋獲

聯合新聞網 / 綜合報導
英國26歲男子失蹤時警方公布的照片（圖左）及在瑞典最北方城尋獲時的照片（圖右）。圖／取自metro
英國26歲男子失蹤時警方公布的照片（圖左）及在瑞典最北方城尋獲時的照片（圖右）。圖／取自metro

英國一名26歲男子阿特金（Nial Atkin）去年五月從家中失踪，親友心急如焚，警方也找不到他的行蹤。但一位好心瑞典人阿爾奎斯特（Jerry Ahlqvist）9日在離阿特金家3500公里遠的瑞典城鎮發現他。

阿爾奎斯特目前在社群平台發起募款頁面，希望幫阿特金籌措到返家的交通費。阿爾奎斯特15日在在瑞典最北方城市基律納市（Kiruna）街頭看到行為奇怪的流浪漢，對方看起來有些困惑，不停地來回走動。後來阿爾奎斯特帶他回家，讓他沐浴梳洗、給他吃東西、換新衣，還給他床睡。

阿爾奎斯特表示：「他有點難溝通，需要很長時間才能回答問題，目光失焦。」阿爾奎斯特還說，對方提供一些關於自己的訊息，但每句話結尾都不是很肯定。

阿爾奎斯特最終確認阿特金的身分，還在社群平台訊息擴散下聯繫到阿特金的母親，對方說阿特金精神狀態不佳，不知道自己想要什麼，也不知道什麼對他最好。

阿爾奎斯特透露阿特金的母親曾受過精神學科教育，很能理解兒子的狀況。而阿爾奎斯特也曾患有精神相關疾病，所以他說當時在對街看到阿特金就察覺到他的異狀。

瑞典 募款 英國

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