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影／偷車賊高速逃逸甩飛警察 一路飆車開到火車鐵軌上
英國2名警察15日早上在切森特火車站旁攔住一輛汽車，當他們要求駕駛下車時，駕駛突然高速倒車，一路拖行2名警察到街道，接著竟行駛到火車鐵軌上。
警方表示他們當天上午9:30接獲通報指出一輛贓車從埃塞克斯開到切森特，趕赴現場後駕駛卻逃逸。監視畫面拍到女警官一手持警棍一邊對駕駛大喊：「下車！」另一名男警官也說：「下車，下車！」結果駕駛在車門敞開的狀態下疾駛並拖行2名警察。
期間女警成功脫身，男警卻被車門拖住，此時駕駛踩剎車將男警撞飛到路上，隨即倒車撞周圍汽車。所幸2名警官都沒受重傷。車輛繼續向前衝破平交道柵欄，快速行駛在軌道上，最後駕駛棄車在2個車站間的軌道上。
這起事故動員10輛警車、1輛救護車和1組消防隊員待命，並造成赫特福德郡、倫敦、埃塞克斯和劍橋等站的火車班次在下午2點前停駛或誤點。目前警方仍持續尋找該逃逸駕駛。
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