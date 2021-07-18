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泰男下體扣鎖頭兩週弄丟鑰匙 母尷尬求助：他無聊喜歡鑽小洞

香港01 / 楊中文
男子生殖器卡鎖頭兩週需手術。（泰國電視channel７截圖）
男子生殖器卡鎖頭兩週需手術。（泰國電視channel７截圖）

近期泰國疫情嚴重，一名38歲男子在家無聊，將下體塞進鎖頭，卻丟失了鑰匙，無法自拔長達兩週，最終由母親打電話求助。經30分鐘手術終於取下鎖頭。該男子的脫困過程被泰國電視台直擊，連英國媒體也進行追訪。

男子出於尷尬不敢就醫，直到下體開始腫脹發炎、疼痛不已，不得不求助於媽媽。媽媽見腫脹相當嚴重，打電話給當地一個救援NGO「報德善堂」求助，救護人員抵達男子家後驚覺事態嚴重，周四（15日）晚將該他送到曼谷挽叻區的 Lerdsin 醫院。

醫生立刻手術，在男子皮膚與鎖頭之間墊上金屬片保護，使用電動刀具切開鎖頭。過程中男子不斷痛苦哀嚎，經過30分鐘終於成功取下鎖頭。不過由於太晚就醫，生殖器可能永久變形，無法復原。

該男子的困境在泰國電視台第 7 頻道上播出成為熱話。英國每日郵報也報導了此事。

男子母親向救援人員表示，兒子性格較內向，目前沒有女友，最近因為疫情宅在家，「他說因為無聊才這樣做。他說喜歡把『那話兒』放進小洞。氣死我了，真丟臉，已經告誡他不准再做這種事。」

救護人員唐森（Thongchai Donson）稱，接到男子母親電話求助，到場發現情況遠比想象的還糟，「如果鎖頭再掛著不拿下來，他的生殖器可能腐爛或壞死」。雖然保密當事人身份，但仍希望公開此事，呼籲大眾不要做出傷害自己身體的行為。

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文章授權轉載自《香港01》

泰國 疫情 手術

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