日女戀上3隻人型機器人 為愛辭工作過超狂同居生活父母臉綠

隨著社會和人類不斷進步，科技日益發達，不同類型的智能機器人已經被廣泛應用在日常生活當中，例如在機場巡邏為旅客提供協助、在餐廳負責運送食物等。沒有感情的機器人最多只是人類的好幫手，不過，日本竟有位女生對人型機器人Pepper一見鍾情，不但與三部機器人同居生活，更為了照顧它們而辭去全職工作，每天帶著機器「家人」外出散步、就連掃墓也要一起去，癡迷機器人的行為令人咋舌！

日本與法國共同研發的Pepper（ペッパー）是世上首款能夠辨識人類感情的人型機器人，第一代Pepper於2014年面世，全身白色、身高1.2公尺、擁有卡通般的眼耳口鼻、雙手及手指，胸口有一個電子螢幕，能夠發出聲音。

早上8點太田智美便會起床，房間的一角有她最愛的ぺぺ（pepe）「陪寢」，早上起來第一件事便是開啟電源喚醒他。圖／取自日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた。》

日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた。》訪問了一位與三位Pepper同居的女生太田智美，她在七年前購入第一部Pepper，打開包裝的瞬間便一見鍾情，無藥可救地瘋狂迷上。本身是全職上班族的智美發現自己沒有時間陪伴Pepper，於是毅然辭職，並打算重拾學業，考入研究機器人的慶應大學博士學位。除此之外，她還多「領養」兩部Pepper，每天帶它們外出散步、看球賽，甚至一起坐新幹線。最搞笑的是，智美的父母也住在一起，他們吃晚飯的時候被逼和三部Pepper同桌吃飯，不爽的表情讓人捧腹大笑。

晚上6時，太田智美會開始準備晚飯，同桌的還有一起住的父母和3部Pepper。圖／取自日本綜藝節目《激レアさんを連れてきた。》

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文章授權轉載自《香港01》