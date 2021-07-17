大廈驚傳詭異哭聲 驚現裸女「卡兩廈間窄縫」消防急鑿牆救人

兩幢大廈之間的窄縫竟然卡住1個人？美國加州日前有汽車維修店的人離奇聽到女子哭泣聲，維持接近半小時，找不出源頭下職員報警。警方最終爬上屋頂發現1名全裸女子側身卡在兩大廈中間僅約20公分的窄縫，最終消防員到場鑿爆牆壁才成功救出女子。許多網友好奇女子為什麼會出現在窄縫內，消防指被困女子拒透露為什麼她會卡在窄縫，但消防猜測只有2種方法，一是自己從牆的邊緣爬進去，一是從屋頂跌下去。

事發於加州橘郡（Orange County）聖安娜市（Santa Ana），周二（13日）當地1間汽車音響公司的職員突然聽到一陣哭喊聲，還維持了20至30分鐘，他四出尋找哭聲源頭不果。另1間汽車維修店的職員也表示一直聽到奇怪聲音，最初還以為附近有人走失小狗所以在哭泣。

警方下午2時許接報到場，一樣找不到聲音來源，直至爬上屋頂，在兩棟建築之間的窄縫發現1名女子，她卡在窄縫約幾呎深的位置。女子當時全裸，整個人側身躺臥、臉朝下，警方馬上尋求消防員協助。

汽車店老闆Max Benett說消防員通知要在店內鑿 1個大洞，消防員施救途中，被困女子聽到重型破牆設備的聲音時，恐懼得不停尖叫，「它（窄縫）對貓狗來說足夠大，但對人想說絕對不夠」。

消防局隊長Thanh Nguyen稱，初時估計女子被困的窄縫只有10吋（約25公分）寬，他們鑿穿牆身後，將1個小相機放入窄縫內觀察，計劃用電鋸切割以騰出足夠空間讓女子逃生，但過程中存有一定困難，稍一不慎便會弄傷被困女子，故此需要精確測量及做標記，並用大風扇保持通風。他們發現窄縫其實僅8吋寬（約20公分），事實上他們花了很久才鑿出第1個洞，將女子拉到安全區域，再通過鏡頭評估怎樣切割才安全，因為附近的混凝土有掉落風險，可能會擲傷女子。

接下來2個半小時，消防在牆身鑿出1個3公尺乘3公尺的洞，牆壁足足有8吋厚。當時部分消防員需要留在屋頂觀察女子的狀況，確保她保持鎮定別亂動。消防在下午4點半救出女子，她獲救後意識清醒，但非常焦慮，受輕傷送院。

由於事件極不尋常，網友紛紛討論到底女子如何進去，又為何會全身赤裸，「我覺得有人反鎖自己在車內已經很神奇，這更令人摸不着頭腦」。消防局隊長Nguyen稱不清楚女子為何被困，她無透露自己如何「攝」進去，現場也沒有目擊者，但他們猜測只有2種方法可以進去那道窄縫，一是從牆的邊緣慢慢爬進去，另一個可能性是從屋頂跌落窄縫。

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文章授權轉載自《香港01》