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拍下被雷擊中瞬間！英國三姊弟樹下避雨自拍 手臂留閃電痕跡

香港01 / 卡洛兒
英國有對三姐弟騎單車出遊時，躲在樹下避雨，竟在自拍時遭雷擊，並意外拍下到閃電擊下的瞬間。 圖／網路圖片
英國有對三姐弟騎單車出遊時，躲在樹下避雨，竟在自拍時遭雷擊，並意外拍下到閃電擊下的瞬間。 圖／網路圖片

狂風雷暴下，盡快到安全地方躲避是常識！不過英國倫敦近日有三姊弟騎單車遊玩時，因雨勢太大待在樹下避雨，未料，拿出手機自拍的瞬間，竟遭閃電擊中，所幸立即送院治療，僅為燒傷無大礙。

英國有三姊弟周一（12日）下午在倫敦東南部郊野地方騎單車時，突然遇上滂沱大雨，他們隨即走到一棵大樹下暫避。當時他們拿出手機自拍，但按下拍照鍵瞬間，一道閃電擊中了3人，相機因而捕捉到了這一瞬間。

其中23歲的博士生妹妹伊莎貝爾（Isobel）表示，當時他們先拍一張微笑的照片，然後打算拍雨中悲傷的神情，但突然之間她就倒在地上，形容那刻除了刺耳的嗡嗡聲，什麼都聽不到，而其右臂也麻痺，無法移動。

26歲的姊姊瑞秋（Rachel）則表示，本來正拍照，但下一秒已在地上像斷片一樣，自己和妹妹頓時尖叫，其大腿和腹部被燒傷，還有一個閃電般的痕跡留在她們的手臂上。幸好三人即時被送往醫院治療，僅燒傷皮膚並無大礙，醫生表示三人遭閃電擊中，可能與伊莎貝爾早前車禍受傷，在手臂上安裝一塊鈦板有關。

三人遭雷擊中後，手臂留下閃電痕跡。 圖／網路圖片
三人遭雷擊中後，手臂留下閃電痕跡。 圖／網路圖片

三姐弟即時送醫治療，所幸並無大礙。 圖／網路圖片
三姐弟即時送醫治療，所幸並無大礙。 圖／網路圖片

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文章授權轉載自《香港01》

自拍 英國

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