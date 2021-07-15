我不嫁了！新娘婚禮前夕報警「毀婚」 淚曝真相讓警方看傻

這種八點檔情節竟然出現在現實生活中！印度那格浦爾市（Nagpur）近日發生一起離譜案件，一對新人婚禮舉行到一半，突然遭到警察闖入婚禮，雙方發生爭執，後來警方更表示，其實是新娘一手促成這場鬧劇，因為她不愛新郎，要求警察來阻止婚禮進行。

根據印度時報報導，一名新娘在婚禮舉行的前一刻，向當地警方報案，表示自己「愛上別人」，無法和家族指定的新郎結婚，她早在婚禮前一周就告訴母親「不想和不喜歡的人結婚」，但母親視若無睹，逼著她尊照家族的決定，無可奈何之下，只好打電話向警方報案。

警方也馬上趕到位於拉姆泰克鎮（Ramtek）的婚禮現場，但裡面氣氛相當火爆，新娘疑似使出「拖延戰術」，要等警方到來，男方兩名親戚看著良辰吉日快過去，忍不住破口大罵，還和女方發生衝突。

後來警方將親戚帶回警局，才結束這場鬧劇，至於那一場婚禮最終被取消，新娘也不用被逼著嫁給不愛之人。消息一出，有印度網友支持新娘勇於追愛的決定，但也有人認為她浪費了新郎家族很多時間，如果她一開始就說服家族，這場鬧劇也許不會發生。