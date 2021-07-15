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影／芭蕾舞者「跑步機上踮腳尖狂奔」 網喊痛：腳趾該廢了吧？

聯合新聞網 / 綜合報導
國外瘋傳一段芭蕾舞者「在跑步機上踮腳尖狂奔」的影片，讓許多人看了都忍不住直呼「好痛」。示意圖／ingimage
國外瘋傳一段芭蕾舞者「在跑步機上踮腳尖狂奔」的影片，讓許多人看了都忍不住直呼「好痛」。示意圖／ingimage

俗話說「台上一分鐘，台下十年功」，專業舞者經過每日的努力練習，才有近乎完美的舞姿，而近日國外社群網站上一段引發熱議的影片，就曝光一位舞者優雅的芭蕾舞姿背後需要付出極大代價，令人看了讚嘆不已，甚至有人驚呼「根本是一場酷刑」。

國外知名論壇Reddit瘋傳一段超狂影片，一名芭蕾舞者身穿芭蕾舞衣，踮著腳尖在滑步機上緩緩暖身，接著她便站上跑步機練習抬腿舞姿，然而這只不過是小試身手。這名舞者的下一步竟然是加快跑步機的運轉速度，她開始在逐漸加速的跑步機上踮腳尖小碎步奔跑，超乎常人的「日常練習」讓網友們看了都隱隱作痛。

超狂的芭蕾舞練習影片曝光後，網友們都忍不住驚呼「我看了腳趾都痛了...這有可能是真的嗎？」、「她的腳趾現在應該已經廢了吧」、「我知道有芭蕾舞者練習時會穿高跟鞋，但在跑步機上練習實在是太荒謬了」、「根本是一場酷刑」，不過也有人反過來大讚這位努力練習的女舞者，「果然要成為專業舞者就需要付出許多努力」。

健身 高跟鞋 Reddit

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