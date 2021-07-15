口罩正妹直播公開「真面目」 粉絲驚嚇跑光光被她怒譙：混蛋

新冠肺炎疫情爆發以來，口罩成為出門必備配件，許多「口罩正妹」、「口罩帥哥」也成為社群很夯的話題，一名日本Youtuber「momohaha」也被稱為「口罩正妹」，因為其甜美的外型吸引許多粉絲訂閱，不過，近日她的頻道發生一起「醜顏放送事故」，讓許多粉絲當場傻眼。

Youtuber「momohaha」近日上傳一段戴口罩的直播影片，影片中的她戴著灰色口罩，露出水汪汪大眼，還說著甜美可愛的嗓音。過程中，有不少粉絲要她拿下口罩，momohaha一開始很抗拒，還說直播間的觀看人數要達到500人，她才會脫口罩，未料不久之後，觀看人數真的達到她設定的門檻。

momohaha要求觀看人數要有500人才脫下口罩，沒想到人數很快就達標。圖翻攝自Youtube「momohaha」

momohaha默默地和粉絲說，「你們看到不可以討厭我喔！不能跑掉喔」。在粉絲起哄下，她緊張地倒數321後拿下口罩，露出口罩後面的「真實模樣」，只見momohaha有厚唇和齙牙，讓許多粉絲當場傻眼，大失所望離開直播間，還有網友怒罵「網路上的美女真的不能相信欸」。

而momohaha看到觀看人數雪崩式下跌，也一改甜美語調，突然爆氣地說「啊？不是你們自己說要看的？所以我才討厭你們，混蛋！」

momohaha脫下口罩後，讓許多粉絲嚇傻馬上退出直播，momohaha也馬上爆氣回嗆。圖翻攝自Youtube「momohaha」

事實上，momohaha確實是一名長相甜美的正妹，她是一名美妝Youtuber，時常在頻道上分享許多美妝、穿搭技巧，有時候甚至會「扮浮誇的造型」演情境劇，這一次「醜顏放送事故」也是她的傑作，這種很自然又搞笑的風格很受日本年輕人喜愛。