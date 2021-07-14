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地下室有詭異樓梯...他帶表妹深入「地下9公尺」 景象嚇壞網友
家中若突然出現一處神秘空間，許多人恐怕會被嚇壞。住在美國賓州匹茲堡的史蒂芬（Steven），某天在家中地下室發現一座樓梯，表妹瑪雅（Maya）聽聞後立刻啟程至他家拍攝，影片曝光後引起網友熱烈討論。
影片中，瑪雅先是一路尾隨史蒂芬走到地下室的門前，儘管上面寫著「進入洞穴，風險自負」的警示標語，他們仍打開了那扇門，結果發現有座詭異的樓梯竟通往漆黑的洞穴。接著，史蒂芬打開了一盞燈說道「我認為這是個安全的地方」，並推測「地下鐵路大概在地下30英尺（約9公尺）處」，接著便往下走去展開「洞穴冒險」。
相反的，瑪雅則害怕說道「我不想下去，那裡會不會有鬼啊？」史蒂芬則再三保證，下面什麼都沒有，但他補充表示「不幸的是，下面的兩盞燈都壞了，所以要小心」，接著就將他的手電筒關掉，繼續往下走，但瑪雅已經嚇壞了，直呼「我甚至只穿了人字拖，我不要再往下走了」。
最後，史蒂芬抵達樓梯底部，並介紹著洞穴裡不同的磚塊，例如紅磚是先前老屋主砌上的、顏色較暗的磚則是更以前就有的。提及這個洞穴，史蒂芬則表示最後將通往一座隧道，但就在當初興建道路時被封起來了。
這段影片目前已超過1450萬人次觀看，許多網友表示「我如果在洞穴裡我一定嚇死」、「太可怕了...怎麼會有人住在那裡？」、「老天，這裡不可能不鬧鬼」。
@moodycakes
#undergroundrailroad #cave #cousinshousetour #fell #fyp♬ Horror, suspense, weirdness, ghost, UFO - Zassh
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