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神還原巨無霸牙籤！網友：拿去打太鼓達人
吃完東西後剔牙應該是不少人的習慣，尤其不小心齒縫間卡到菜渣、肉屑時，更需要牙籤或是牙線棒，幫助我們清理口腔。而牙籤除了清潔之外，還可以拿來做什麼呢？近日就有日本網友在Twitter上發佈有關於牙籤的創意作品，引起網友熱議。
一般牙籤都是木製，細長的設計加上尖端，方便人們深入清潔牙齒縫隙，這樣的功能似乎沒有什麼懸念。不過，日本網友ARuFa似乎是考慮到它的大小跟設計目的，製作出了超級巨無霸版本的牙籤。從他發佈的圖片中，我們可以看到一支如同鼓棒的牙籤豎在中間，一旁還有原PO削木材的製作過程。
今日は家の隙間に溜まった汚れを取りたかったのでクソデカ爪楊枝を手作りして掃除しました pic.twitter.com/ySn0KL9JCT— ARuFa (@ARuFa_FARu) July 11, 2021
那把牙籤變大之後，是否可以拿來清潔更多的地方呢？只見ARuFa拿著與一般牙籤造型無異的巨無霸牙籤，著手清潔家裡，在門縫或是角落的地方進行清潔，就好像是在幫家俱剔牙一樣。
貼文一出，不少網友稱讚ARuFa的手藝非常好，大大還原了細小的牙籤，也有網友表示製作牙籤的時間大概都超過大掃除的時間，且製作過程中落下的木屑也成為要打掃的一環了，像這樣的巨型牙籤不如拿來當武器更加適合，甚至建議原PO再做一根拿去玩太鼓達人。
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