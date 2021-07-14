神還原巨無霸牙籤！網友：拿去打太鼓達人

吃完東西後剔牙應該是不少人的習慣，尤其不小心齒縫間卡到菜渣、肉屑時，更需要牙籤或是牙線棒，幫助我們清理口腔。而牙籤除了清潔之外，還可以拿來做什麼呢？近日就有日本網友在Twitter上發佈有關於牙籤的創意作品，引起網友熱議。

一般牙籤都是木製，細長的設計加上尖端，方便人們深入清潔牙齒縫隙，這樣的功能似乎沒有什麼懸念。不過，日本網友ARuFa似乎是考慮到它的大小跟設計目的，製作出了超級巨無霸版本的牙籤。從他發佈的圖片中，我們可以看到一支如同鼓棒的牙籤豎在中間，一旁還有原PO削木材的製作過程。

那把牙籤變大之後，是否可以拿來清潔更多的地方呢？只見ARuFa拿著與一般牙籤造型無異的巨無霸牙籤，著手清潔家裡，在門縫或是角落的地方進行清潔，就好像是在幫家俱剔牙一樣。

貼文一出，不少網友稱讚ARuFa的手藝非常好，大大還原了細小的牙籤，也有網友表示製作牙籤的時間大概都超過大掃除的時間，且製作過程中落下的木屑也成為要打掃的一環了，像這樣的巨型牙籤不如拿來當武器更加適合，甚至建議原PO再做一根拿去玩太鼓達人。