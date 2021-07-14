快訊

各縣市依鴻海台積電專案洽購疫苗？ 陳時中：很困難

劉宥彤穿牛仔褲見蔡總統挨批不自重 名人群起「向總統道歉」反諷黃越綏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／發錯信嫌面試者「不夠可愛」 副總出面道歉哭求原諒

聯合新聞網 / 綜合報導
葛蕾斯發佈抖音影片分享自己被拒絕的原因，引起網友熱議。圖擷自葛蕾斯的抖音
葛蕾斯發佈抖音影片分享自己被拒絕的原因，引起網友熱議。圖擷自葛蕾斯的抖音

面試工作的時候，難免會因為各種原因碰壁，如何找到適合自己的工作也是一門十分重要的學問。美國密西根州一名女子日前應徵模特兒的職位，幾天後收到了公司副總的回信，沒想到點開後裡面的內容卻讓她非常驚訝，並將此事拍成抖音影片分享給其他人，掀起一陣熱議。

日前，美國密西根州一名21歲的女子葛蕾斯，大學畢業後向一間精品店投遞履歷，打算應徵該公司的銷售模特兒，幾天之後收到來自副總迪格倫德回信，當她期待的打開郵件後，裡面的內容卻讓她非常失望。

@ggggmoneyyyy

:))))) feeling amazing #greenscreen #foryou #foryourpage #CompleteMyLook #FriendsReunion #rentfree

♬ original sound - gracie

迪格倫德在信中寫道「這個女孩才剛從大學畢業，而且也沒那麼可愛，她應徵的是銷售模特兒的職位，你真的要面試她？」從信件內容可以看到，迪格倫德不小心將傳給同事的郵件傳給了葛蕾斯。

事件發生後，葛蕾絲透過抖音分享此事，在影片中，她複誦了幾次信中「沒那麼可愛」的評價，臉上的表情充滿無奈。許多網友紛紛替她喊冤，甚至在該店的Google評論中留下負評。

之後迪格倫德開直播為自己不專業的言行道歉，強調他的行為「違反了品牌的核心價值。」並哭求外界原諒。

面試 抖音 直播

延伸閱讀

考上台大醫被「怪物學霸」電慘 他看名次崩潰：自己好笨

疫苗接種意願登記「卡關」？女大生姓名特殊空一格 憂資料不符被拒打

讀什麼學校重要嗎？ 過來人揭：「這時候」就會看學歷

面試官要求「轉筆」當面試加分題 求職女傻眼

相關新聞

影／發錯信嫌面試者「不夠可愛」 副總出面道歉哭求原諒

在面試工作的時候，難免會因為各種原因碰壁，如何找到適合自己的工作也是一門十分重要的學問。美國密西根州一名女子日前應徵模特兒的職位，幾天後收到了公司副總的回信，沒想到點開後裡面的內容卻讓她非常驚訝，並將此事拍成抖音影片分享給其他人，掀起一陣熱議。

日本交通燈柱倒塌 元兇竟是「狗尿」

日本三重縣一支交通燈無故突然整支倒塌，經警方調查後，發現元兇竟然是──狗。因為狗尿長期腐蝕燈柱，導致燈柱底部不勝負荷，最終倒塌。

少年長出82顆牙齒花了3小時手術拔除 終於能正常使用嘴巴

印度17歲少年庫馬爾（Nitish Kumar）過去5年在下巴2側巨大腫塊中長出82顆牙齒，日前他進行長達3小時手術終於去除多餘的牙齒和腫瘤。

以為再也找不到了… 男與失蹤10年的狗在收容所淚眼重逢

美國一隻名叫山森（Samson）的狗在失蹤10年後與主人奇蹟重逢。

85歲辣嬤剛跟39歲男友分手 就在交友平台「找樂子」

美國紐約85歲婦人雷特琪（Hattie Retroage ）日前與39 歲的男友分手後，申請了交友平台Bumble的帳戶希望「找些樂子」。雷特琪48歲離婚後只和年輕男性約會。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。