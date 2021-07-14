影／發錯信嫌面試者「不夠可愛」 副總出面道歉哭求原諒

在面試工作的時候，難免會因為各種原因碰壁，如何找到適合自己的工作也是一門十分重要的學問。美國密西根州一名女子日前應徵模特兒的職位，幾天後收到了公司副總的回信，沒想到點開後裡面的內容卻讓她非常驚訝，並將此事拍成抖音影片分享給其他人，掀起一陣熱議。

日前，美國密西根州一名21歲的女子葛蕾斯，大學畢業後向一間精品店投遞履歷，打算應徵該公司的銷售模特兒，幾天之後收到來自副總迪格倫德回信，當她期待的打開郵件後，裡面的內容卻讓她非常失望。

迪格倫德在信中寫道「這個女孩才剛從大學畢業，而且也沒那麼可愛，她應徵的是銷售模特兒的職位，你真的要面試她？」從信件內容可以看到，迪格倫德不小心將傳給同事的郵件傳給了葛蕾斯。

事件發生後，葛蕾絲透過抖音分享此事，在影片中，她複誦了幾次信中「沒那麼可愛」的評價，臉上的表情充滿無奈。許多網友紛紛替她喊冤，甚至在該店的Google評論中留下負評。

之後迪格倫德開直播為自己不專業的言行道歉，強調他的行為「違反了品牌的核心價值。」並哭求外界原諒。