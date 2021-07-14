日本交通燈柱倒塌 元兇竟是「狗尿」

日本三重縣鈴鹿市一個十字路口的交通燈，在2月某天突然倒塌。燈柱底部有如被割斷一樣，斷裂後整條燈柱倒塌躺在地面上，幸未有造成受傷。

在日本，交通燈柱都被設計成防風防震，一般交通燈壽命都有50年。這次倒塌的燈柱只使用了23年，於是警方接手調查，至近日發表調查報告。

調查指出，在燈柱斷裂的位置，檢驗出的尿素是其他燈柱底部42倍，柱身的尿素亦高出8倍。警察後亦發現同位置重新安裝交通燈後，有狗隻多次在燈柱下撤尿。

圖為三重縣鈴鹿市倒塌了的燈柱，經調查斷定是狗尿腐蝕所致。圖截自NHK網頁 警方因此斷定交通燈柱的倒塌原因是狗尿。狗尿中鹽分加速交通燈柱的腐蝕，令燈柱底部變得脆弱，最終不勝負荷，整支倒塌。

三重縣警察總部交通課課長高橋康二表示，即使只是少量的尿，長年累月不斷累積對公共設施會造成非常大的影響。他表示希望狗主能讓狗隻養成在家排泄的習慣。

狗隻在街上燈柱撤尿，腐蝕交通燈或燈柱引起倒塌的事件不時發生。2018年在澳門崗頂劇院外的一支燈柱，亦因狗隻長期在柱下撤尿，導致柱腳外露漏電，電死了一隻當時正在撤尿的一隻狗。

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文章授權轉載自《香港01》