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少年長出82顆牙齒花了3小時手術拔除 終於能正常使用嘴巴

聯合新聞網 / 綜合報導
少年拔除82顆牙齒。圖／取自prabhatkhabar
少年拔除82顆牙齒。圖／取自prabhatkhabar

印度17歲少年庫馬爾（Nitish Kumar）過去5年在下巴2側巨大腫塊中長出82顆牙齒，日前他進行長達3小時手術終於去除多餘的牙齒和腫瘤

醫師曼達爾（Manish Mandal）推測庫馬爾患有複雜性齒瘤（complex odontoma），使得他一顆牙齦長出許多顆牙齒，但他多年來一直缺乏適當治療，病情持續惡化，他的下巴腫脹，臉也因此扭曲，若再不清除這些牙齒可能會轉變為惡性腫瘤。所幸最後手術成功，庫馬爾總算能正常使用他的嘴巴。

負責手術的牙醫之一辛格（Priyankar Singh）指出他們無法使用傳統拔牙方式拔除庫馬爾的牙齒。他們動員6名醫護人員進行手術，終於將一顆顆珍珠大小的牙齒取出。

曼達爾說目前他們正在化驗庫馬爾切除下來的組織，試圖理解及確定腫瘤的類型以及生成這麼多牙齒的原因，能成為未來醫治患者的數據。

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