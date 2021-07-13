85歲辣嬤剛跟39歲男友分手 就在交友平台「找樂子」

美國紐約85歲婦人雷特琪（Hattie Retroage ）日前與39歲的男友分手後，申請了交友平台Bumble的帳戶希望「找些樂子」。

雷特琪說她要跟朋友一樣用Bumble認識男人，並期待再次約會。雷特琪樂見自己的性愛模式顛覆傳統：「不是只有老男人愛年輕女性，我們正在扭轉潮流！」

有2名子女及3個孫子的雷特琪透露之前每周都透過交友平台Tinder跟小她幾十歲的男子約會，還稱每個約會對象都想跟她做愛。但Tinder和另一個約會網站Match封鎖了她的帳號，使她不得不下載新的約會應用程序。

雷特琪認為前夫不夠努力工作讓她的孩子上大學，於是在48歲跟對方離婚。她曾是舞者，現在則成為人生教練（life coaching）兼作家。

自稱性感尤物的雷特琪現在正在寫一本書，激勵年長者享受與年輕人交往的樂趣。雷特琪多年來不隱瞞自己對性的渴求，甚至曾在報紙上打廣告說自己想和35歲以下的男性上床。她說她收到熱烈回應，證明自己這麼做很成功。

雷特琪提到跟她同齡的男性無法在床上取悅她，因為他們「不擅長為女性帶來高潮」。雷特琪說女兒非常支持她，但兒子及媳婦「討厭」她討論性事。

雷特琪指出自己之所以喜歡年輕男子並不單純因為肉體，而是「他們對未來發展充滿熱情，我可以讓火苗繼續燃燒。」