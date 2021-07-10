遊樂設施失控！遊客半空中「瘋狂旋轉」 驚悚畫面曝光

遊樂設施講求刺激，但如果設施運作期間有異樣，甚至失控未免太驚恐！美國密西根州舉辦全國櫻桃節（National Cherry Festival）期間，1個名叫「魔毯」（Magic Carpet）的機動遊戲疑似基座鬆脫，在運作中劇烈前後晃動，整個機器像要翻過去似的，遊客被卡在半空中瘋狂旋轉，嚇得全場大聲尖叫，最終集結善心民眾的力量，才讓「魔毯」平衡下來。

事發於美國時間周四（8日）晚上11時左右，密西根州特拉弗斯城（Traverse City）正舉辦全國櫻桃節，當時遊樂園的機動遊戲「魔毯」突然異常搖動，不但傳出巨大金屬聲響，並開始失控到連基座都在劇烈搖晃，幾乎要來個後翻，地面的人嚇得尖叫竄逃，而半空的遊客則被不斷打圈旋轉。

此時有民眾自發衝上前扶著基座，集合眾人的力量設法保持平衡，最終成功讓「魔毯」穩定下來，約數分鐘後停定，驚魂未定的遊客即除下安全帶跑去擁抱親友，幸好事件中沒有任何傷亡。

涉事的阿諾得遊樂園公司（Arnold Amusements）表示，「魔毯」是由英國進口，現已拆卸並送回廠商處檢查，以釐清事故原因。

國密西根州舉辦全國櫻桃節期間，1個名叫「魔毯」（Magic Carpet）的機動遊戲疑基座鬆脫，在運作中劇烈前後晃動。圖／TikTok影片截圖 阿諾得遊樂園公司（Arnold Amusements）表示，「魔毯」是由英國進口。圖／Arnold Amusements官方網頁圖片

延伸閱讀：

駕車上高速公路被雷劈即停火！行車紀錄器拍下閃電瞬間 車主幸保命

花77萬元整容整形 瑞士網紅單身7年：我太漂亮嚇跑男生們了

文章授權轉載自《香港01》