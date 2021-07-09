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半夜陌生男闖入屋！沒遭竊卻「瀰漫惡臭」 女報案竟遭警嘲笑

聯合新聞網 / 綜合報導
英國一名女子半夜時遭陌生男子闖入家中，原因竟是為了「借用廁所上大號」。 示意圖／ingimage
英國一名女子半夜時遭陌生男子闖入家中，原因竟是為了「借用廁所上大號」。 示意圖／ingimage

小偷趁夜深人靜時闖入民宅行竊，相關案例在各國皆時有所聞，不過英國一名女子家中日前於凌晨時遭陌生男子擅自闖入，原因卻是為了「借用廁所上大號」，雖然並無遺失任何貴重物品，仍讓她感到相當不滿。

根據英國媒體《鏡報》報導，居住於英國英格蘭西米德蘭茲郡（West Midlands）的克莉絲蒂（Kirsty MacDonald）為一名美髮師，日前她在自家沙發上入睡後，突然被客廳傳來的巨響驚醒，她隨即上前查看，果真發現有陌生人闖入家中。

克莉絲蒂表示，闖入她家的陌生男子從廁所衝出來後，飛快地奔出大門，她懷疑自己遭竊，馬上檢查家中財物，所幸並沒有遺失任何貴重物品。然而，正當她暗自慶幸時，廁所卻飄出一陣惡臭，這才意識到對方擅自闖入的目的，是為了使用她的廁所「上大號」。

事發後，克莉絲蒂報警處理，沒想到警方卻只回應「下次要記得鎖好門」，並因財物沒有失竊、沒有人員受傷等理由，而未積極處理，甚至對她嘲笑一番，讓克莉絲蒂相當失望，無奈直呼「這已經侵犯了我的個人隱私，每個人的家都應該是一個安全的空間，這是不尊重他人的行為」。

最後，克莉絲蒂的親友透過臉書找到當事男子的身分，要求對方正式道歉，同時她們將男子資訊提供警方，並希望接手的員警這次能認真辦案。

英國

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