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愛上BTS防彈少年團 英男想變韓國人「整形18次」喊話願服兵役

聯合新聞網 / 綜合報導
英國男子Oli London迷上韓團BTS，為了成為韓國人整形18次。圖擷取自WOW！KOREA
英國男子Oli London迷上韓團BTS，為了成為韓國人整形18次。圖擷取自WOW！KOREA

韓國男子團體「防彈少年團（簡稱BTS）」風靡全世界，無論在亞洲還是歐美，都坐擁了廣大的粉絲群，成功帶起一股哈韓風潮。最近就有外國粉絲，表示受到BTS影響整形多次，還希望未來能夠成為韓國人。

根據日本媒體「WOW！KOREA」報導，一位英國男子Oli London，在9年前來到韓國當英文老師。當時他見識到BTS的表演，立刻深深為其所吸引，並且特別喜歡成員JIMIN。

熱愛BTS與韓國文化的Oli，表示雖然他並非生於韓國，但是住在這裡，就有一種在故鄉的感覺。而他目前也正為了成為一位韓國人而努力，並且表示為了達成這個目標，即使要他去軍中服役，和其他韓國人一樣當兩年的兵，他也會甘之如飴。

而他自2013年起，他已經接受了多達18次的整形手術，徹底改變自己的外貌。手術費用加總雖高達20萬美金（約相當於新台幣560萬元），但他在整形過後，認為「人生第一次覺得自己是美麗的」，顯然對於自己與憧憬的韓國人能夠更相似一些，感到相當的開心。

Oli與BTS成員JIMIN立牌合照。WOW！KOREA
Oli與BTS成員JIMIN立牌合照。WOW！KOREA

整形手術 BTS

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